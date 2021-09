Kedvenc ételeivel emlékeznek Tamási Áronra

A farkaslakiak különösen hálásak kell legyenek Tamási Áronnak, aki messze vitte a település hírnevét a nagyvilágba. Sokan napjainkban is azért látogatnak el oda, hogy leróják tiszteletüket a magyar irodalom kiemelkedő személyisége előtt – jelentette ki Fancsali János, a Kotyogó étterem menedzsere, az író születésének évfordulója alkalmából tartott rendezvényen. Mint mondta, ezért is döntöttek úgy, hogy Tamási emberi oldalát bemutatva október 3-ig lehetőséget biztosítanak vendégeiknek, hogy megkóstolhassák a falu nagy szülöttjének kedvenc ételeit:

Persze a változatosság kedvéért a Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula, Benedek Elek, Jókai Mór, Arany János és Kányádi Sándor által preferált ételekből is lehet válogatni. Az étterem séfjei, Balázs Hunor és Bándi Domokos kifejtették, hogy munkájuk során a hagyományos ízek elérésére törekednek, ugyanakkor saját kézjegyeik is megfigyelhetők a tálalás után.

Székely életérzés

Hadnagy Jolán, a Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke szintén az író emberi oldalára koncentrált beszédében. Rámutatott, Tamásinak már a születését is titokzatosság lengi be, hiszen nem tudni teljes bizonyossággal, hogy az 1897. szeptember 19-én vagy 20-án történt-e. Mindemellett halálát is misztérium lengi be, hiszen lehet, hogy testét a Zsil-völgyébe vitték.

Tamási Áron csodálatosat alkotott, ugyanis megfogalmazta azt a székely életérzést, ami itt ma is létezik, ugyanakkor irodalmi rangra emelte a székely nyelvet

– hangsúlyozta Hadnagy Jolán, majd az íróval kapcsolatos történeteket mesélt.