Kedélyborzoló bányaterv Gyergyószentmiklóson, a civilek átláthatóságot követelnek

Bukaresti cég nyitna külszíni bányát Gyergyószentmiklós közelében, ahol szienitet termelnének ki. A nyitás körül sok még a kérdőjel, nagyon kevés a konkrét információ, de már a lehetőség gondolatát, az elképzelést is sokan ellenzik. Az Erdélyi Magyar Szövetség határozottan ellenzi a tervet, egy újonnan alakuló civil szerveződés pedig átláthatóságot követel.

Másfél héttel ezelőtt már zajlott egy megbeszélés, amelyen a bányanyitást tervező cég képviselői Csergő Tibor András gyergyószentmiklósi polgármester és önkormányzati képviselők számára ismertették az elképzeléseiket. A megbeszélésről csak a hétvégén szivárogtak ki az első információk, és a Facebookon hozzászólók nagy többsége felháborodottan reagált a bánya létrehozásának a gondolatára is.

A közleményt kiadók információi szerint a befektetés kedvezményezettje a bukaresti Strategic Resources Central néven bejegyzett cég, amely két engedélyt is birtokol a Gyergyóditróhoz tartozó Orotva, valamint Gyergyószárhegy és Gyergyószentmiklós területein, olyan fémek felkutatására és kitermelésére, mint a titán, cirkónium, kobalt és nikkel – ezeket elsősorban az elektronikai cikkek és az akkumulátorok, illetve elemek gyártásában hasznosítják. Ugyanakkor

Ebben leírják, hogy a gyergyószentmiklósi önkormányzat és a helyi képviselő-testület egy része egy „félhivatalos” találkozáson vett részt 2022. szeptember 12-én a polgármesteri hivatalban, melyen egy cég bányászati kutatásokkal és kitermeléssel kapcsolatos projektet mutatott be a helyi és megyei önkormányzat jelen lévő képviselői és a város polgármestere számára. A kitermelés helyszíneként a várostól északi irányban, nagyjából 5 kilométerre fekvő, gyergyószentmiklósi közigazgatáshoz tartozó, a Natura 2000 program által védett, Kürücök néven ismert területet határozták meg.

Szerdán sajtóközleményt adott ki egy bejegyzés alatt álló civil érdekvédelmi szervezet kezdeményezője, Csibi Márta civil aktivista; a közleményben jelzik, hogy csatlakozik ehhez a korábban a verespataki bánya beindítása ellen is kiálló Hans Hedrich, a Neuer Weg Egyesület alelnöke is.

a cég vezetőinek és egy 2019-ben volt gazdasági miniszternek a nyilatkozataiból az is kiderül, hogy a fent említett területen található Európa feltehetően legnagyobb kobalt-nikkel tartaléka.

A közlemény megfogalmazói leszögezik: „bármennyire is csábítónak és ígéretesnek tűnik a fejlett- és zöld technológiákon alapuló fenntartható helyi fejlődés lehetősége, aggasztónak tartjuk a városvezetés rejtett, átláthatatlan és szabad rendelkezésű hozzáállását a régióban lehetséges bányászati beruházások kapcsán. Ugyanis

Mivel az említett közlemény konkrétan nem tér ki arra, hogy elleneznék vagy támogatnák a bányanyitás gondolatát, ezért felkerestük Csibi Mártát. A civil aktivista leszögezte, személy szerint határozottan elutasítja, hogy a Kürücökön, a város közelében ilyen bánya jöjjön létre – ez a Facebookon közzétett bejegyzéseiből is látható –, de a kezdeményezésére létrejövő civil szervezet alapgondolata, hogy valós nézőpontok szerint kívánják mérlegelni a bányanyitás kérdését, és érvek alapján megfogalmazni a letisztult álláspontjukat.

Felszólítják a hatóságokat és a befektetőket, hogy biztosítsák a közösség számára a legszélesebb átláthatóságot, a törvények, a környezeti tényezők, a helyi lakosság jogainak és érdekeinek tiszteletben tartását. Mint írják, joguk van arra, hogy szabadon és tájékozottan döntsenek arról, hogy kívánnak-e bányászati projektet a területen, vagy sem. Egyúttal elvárják, hogy a helyi közösséget vonják be a teljes döntéshozatali folyamatba.

A gyergyószentmiklósi képviselő-testület EMSZ frakciója (néppárti és polgári párti tanácsosok csoportosulása) sajtótájékoztatót tartott szerdán. Az eseményen nagyrészt Tusa Szilárd beszélt, aki jelen volt a már említett múlt heti megbeszélésen. Elmondta, ott konkrét részletekről nem volt szó, mindössze egy informatív tárgyalás volt ez. A bányanyitást tervező cég képviselői szerint tevékenységük nem kémiai módon zajlana, hanem környezetkímélőbb technológiával dolgoznának – erről azonban nem derültek ki részletek. Az is elhangzott, hogy az érintett hegyvonulatban titánium és vanádium is található (és más elemek, amelyek elektronikai cikkek vagy processzorok gyártásához szükségesek), az üveg- és kerámiagyártásban hasznosítható szienit mellett.

A cég részéről azt is közölték velük – folytatta Tusa –, hogy a bányászathoz szükséges engedélyek kibocsátása az országos hatóságok hatásköre, ebben a városnak nincs illetékessége, a megbeszélést csak azért kezdeményezték, hogy tájékoztassák a terveikről. Az önkormányzat részéről nem született semmilyen állásfoglalás ezen a beszélgetésen, épp ezért arra várnak, hogy az elmondottakat írásban is közölje velük a vállalat.

A környezetkárosító hatás ebből a legfontosabb (Natura 2000-es természetvédelmi terület és egy Európában egyedinek számító védett lepkefaj élőhelye is a Kürücök völgye), de említették a várható porszennyezést is. Ugyanakkor felvetették, hogy a 20 tonnás teherautók a város útjain vinnék a kitermelt anyagot a vasútállomásra, és kérdés számukra az is, hogy ott milyen módon lenne ez tárolva, míg egy-egy vonatszerelvényre való anyag összegyűl. Rámutattak, hogy lehetnek ebben rádioaktív anyagok is, amelyek az illető térségben szintén megtalálhatók. Összegzésképpen kifejtették, hogy határozottan ellenzik a bánya megnyitását.

A közösség összefogását is kérik, és ennek érdekében akár helyi népszavazás kezdeményezését is vállalják – utalva arra, hogy évekkel ezelőtt Gyergyóditróban is volt terv szienitbánya létrehozására, de ezt érvényes népszavazás akadályozta meg.

Megkérdeztük Csergő Tibor polgármestert is a témával kapcsolatban, aki röviden így fogalmazott: „egyelőre nincs mit nyilatkozzak erről azon kívül, hogy volt egy zártkörű megbeszélés a tanácsosokkal, akiknek be volt mutatva, hogy egy beruházó körülbelül milyen elképzelésekkel jönne be a városba. Ennyi történt. Leírva, kérve semmi nem volt. Egy beszélgetés volt csak”.