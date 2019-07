Kaptak az alkalmon a remeteiek, hogy bevizsgáltassák kútjaik vizét

A mobil laborba több mint hetvenen hoztak vízmintát • Fotó: Gergely Imre

Folytatódik a figyelemfelkeltő programok sora



Míg a nagypályán a vizsgálat zajlott, a Balás Gábor Művelődési Házban is a víz volt az előadások témája. A helyi és általában a székelyföldi gazdaságtörténetnek egykor nagyon is meghatározó szerepe volt a Maroson zajlott tutajozásnak – mutatta be Laczkó-Szentmiklósi Endre történelemtanár, Jánosi Csaba pedig Gyergyószék borvizeiről tartott alaposan dokumentált ismertetőt. A legnagyobb érdeklődés Máthé István, a Sapientia egyetem docense szavait követte, érthető módon: Mikor iható egy víz? Vetette fel a kérdést, és adott rá válaszokat. A hallgatóság részéről érkezett számos kérdés is indokolja, ebben a témában további ismeretterjesztő rendezvényekre van szükség. Amint Laczkó Albert Elemér polgármester elmondta, várhatóan lesz is ilyen. A falunapokon elindult egy gondolkodás, amit folytatni kívánnak, hiszen meg kell értetni a remetei emberrel is, oda kell figyelni a vízre, még akkor is, ha itt erednek tisztán. Ugyanakkor az iránt se szabadna közömbösnek lenni, hogy innen miként folyik tovább. A nagypályán egyébként a lacikonyhasátraknak is nevet adtak ezúttal, egy-egy forrás nevét kapták.