Kányádi Sándorról nevezték el a felújított Nagygalambfalvi Általános Iskolát

Teljesen felújították a Nagygalambfalvi Általános Iskola épületeit, illetve a tanintézet udvarát, címert és zászlót is készítettek az iskolának, a vasárnapi átadási ünnepséget pedig azzal koronázták meg, hogy a Nagygalambfalván született költőóriásról, Kányádi Sándorról nevezték el az általános iskolát.

Bálint Hajnal, a tanintézet igazgatója hálás köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki hozzájárult a felújítás sikeréhez és az ünnepség megszervezéséhez, továbbá kollégáinak is a helytállást. A rendszerváltás óta sorra vették fel az iskolák a magyar irodalom és történelem jeles személyiségeinek a neveit, és számtalanszor feltették neki is a kérdést, hogy a nagygalambfalvi iskolának mi lesz a neve.

– fogalmazott beszédében a tanintézet vezetője, azt is hangsúlyozva, minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy érdemesek legyenek a névre.

„A válaszon nem kellett sokat gondolkodni, számunkra ez sosem volt kérdés. Természetesen Kányádi Sándor Ákltalános Iskola lesz, amikor eljön az ideje. Sándor bácsi nagy szerénységről téve tanubizonyságot sokat győzködött minket, hogy vannak Nagygalambfalvának nála sokkal érdemesebb szülöttei is, miért nem egykőjükről nevezzük el az iskolát. Tisztelettel meghallgattuk, de nem hagytuk magunkat rábeszélni, eltökéltek voltunk az elhatározásunkban.

– mondta a polgármester, köszönetét fejezve ki a költő családjának is, hogy hozzájárultak a névadáshoz.

„Nagyobb büszkeség nem töltheti el az önök szívét, nagyobb megtiszteltetés nem érheti ezt a közösséget, mint hogy ma az iskola hivatalosan is felveszi Kányádi Sándor nevét” – fogalmazott beszédében Kallós Zoltán, az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára, aki méltatta a kortárs magyar költészet egyik legnagyobb alakjának tartott Kányádi Sándor munkásságát is.

A névadás tanúbizonyság is egyben

„Szerencsésnek tartom a nagygalambfalvi gyerekeket, közösséget. Úgy gondolom, annál jobb bizonyíték számukra, hogy ebben az iskolában jó kezekben vannak, nem is szükséges, mint hogy iskolájuk Kányádi Sándor nevét veszi fel” – fogalmazott beszédében Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője, aki gratulált és elismerését fejezte ki a helybéli pedagógusok eddigi munkájáért, illetve erőt és kitartást kívánt ahhoz, hogy a jövőben is hasonló elköteleződéssel végezzék azt. „Egy közösség akkor erős, akkor fejlődik jól, ha a közösségnek sikeres tagjai, intézményei, vezetői vannak” – mondta az eseményre meghívott Antal Lóránt szenátor. Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke is az együttműködés és összefogás fontosságát hangsúlyozta.