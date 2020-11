Kampányban, engedély nélkül szerelték fel a játszóeszközöket

Sportolásra alkalmas eszközöket is felszereltek erre a Moldova utcai játszótérre. Azt azonban nem tudni, hogy biztonságosak-e • Fotó: Rab Zoltán

A marosvásárhelyi városháza eddigi tevékenységének átvizsgálása, az előző városvezetés által megkötött keretszerződések feltérképezése során derül ki, hogy gondok akadnak a kampányhajrában felszerelt játszótereken (is).

Soós Zoltán polgármester közösségi oldalán jelentette be: kiderült, hogy

a nyár folyamán, ősz elején Marosvásárhelyen felújított, újonnan kialakított játszóterek esetében a kivitelező nem rendelkezett építkezési engedéllyel.

A városvezető szerint az új játszóeszközök elhelyezésekor nem szerezték be a szükséges jóváhagyásokat, sem a műszaki terveket, sem az építkezési engedélyeket. Ezekre részben azért van szükség, mert a törvény előírja, hogy milyen iratok kellenek a játszóeszközök felállításakor. Másrészt pedig az engedélyek kiváltása azt is feltételezi, hogy valaki átveszi és ellenőrzi a játszóeszközöket, megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak.

Ez utóbbi azt is jelenti, hogy az új játszóeszközöket átvevő személy felelősségre vonható, ha a rendeltetésszerűen használt eszközök veszélyeztetik valaki testi épségét, balesetveszélyesek. A tervek elkészítése, az engedélyek kiváltása a polgármesteri hivatalnál kellett volna megtörténjen, a különböző szakosztályok bevonásával.

Soós Zoltán azt is közölte, hogy a játszóeszközök beszerzése is többéves keretszerződés része, amit idén májusban kötöttek. „A szerződés összértéke 3 095 511 lej, és a 2020–2022-es időszakra vonatkozik. 2020-ban állították ki az első, az említett szerződéshez kapcsolódó számlát, amelynek értéke 109 158 lej, a fennmaradó 2 986 353 lej törlesztését a 2021-es évre időzítették. Azonban a következő évekre ütemezett eszközök nagy részét már kézbesítették, és fel is szerelték, noha eredetileg 2021-re tervezték a szállításukat, hiszen 2020-ban erre nem volt költségvetési fedezet” – fejtette ki a városvezető. Vagyis

a kampányt megelőző hónapokban minden játszóeszközt leszállítottak és felszereltek, kifizetésükre azonban csak jövő évben kerül sor.

A polgármester azt is elmondta, hogy elrendelte a közterületek felleltározását, az ott található eszközök nyilvántartásba vételét, hogy kiderüljön: a törvényt betartva szerelték-e fel azokat, biztonságosak-e, illetve, hogy felelősségre vonhassák azokat, akik megengedték, hogy a törvénytelenségek megtörténjenek.

A városháza felmérése szerint három, a várigazgatósághoz tartozó újonnan kialakított játszótérnek egyáltalán nem kértek építkezési engedélyt, ezek a Merészség és Szabadi utcában vannak, illetve a Kárpátok sétányán. Ezen kívül van a városban még 14 olyan játszótér, ahol a tanácsosok által megszavazott határozatban csak javításokról volt szó, közben pedig a teljes játszóeszköztárat kicserélték, vagyis új játszóteret hoztak létre. Ezek a közterületrendezési igazgatósághoz tartoznak. Mindenik játszótér esetében folytatódik a belső vizsgálat.