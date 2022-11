Kalákában épült a vár Nagygalambfalván

Példaértékű összefogásnak lehettünk tanúi hétvégén Nagygalambfalva határában, ahol mintegy százhatvan önkéntes dolgozott szombaton – és nem sokkal kevesebben pénteken – egy kilátóként is szolgáló vár megépítésén. Kalapácsok, vésők, fűnyíró és más eszközök, munkagépek zaja, nevetés és hangos utasítások törték meg a Vágás-patak partjának csendjét, miközben az általunk is jól ismert Karácsony József séf és csapata

a Várfele nevű részen található régi erődítmény romjairól is tudtak, idén májusban pedig már az „motoszkált” a fejükben, hogy annak az elképzelt mását is jó volna megépíteni.

Ennek a terveit Gyöngyössy János történeti grafikus készítette el a közeli domboldalon lévő erődítményt alapul véve. Tulajdonképpen egy cigánytéglából, gerendákból megépített, többszintes, kilátóként is alkalmazható őrtoronyról van szó, amelyet mogyorófaágakból fonott kerítés vesz körbe, illetve várárok is lesz. Utóbbit a Bánatos királylány kútjából származó vízzel töltenek fel. Ezeken dolgoztak jelenlétünkkor az önkéntesek.

Gyerkó Levente arra is kitért, hogy sikeres pályázataiknak köszönhetően hamarosan elkezdődhet egy sportcsarnok, illetve egy tanuszoda építése a közeli területen – már zajlik a közbeszerzési eljárás –, már csak ezért is fontos, hogy kikapcsolódásra is megfelelő környezetet alakítsanak ott ki. Mindemellett számos, a helyszínre vonatkozó tervet dédelget még az elöljáró, egyebek mellett szeretné, ha létrehozhatnának egy úgynevezett interaktív „versparkot,” illetve egy kis strandot is.