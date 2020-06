Júliusban és októberben tartják az elsőáldozást Gyergyószentmiklóson

A járványhelyzet miatt a májusra tervezett elsőáldozások is elmaradtak Gyergyószentmiklóson. Hétfőn este a Szent Miklós és a Szent István plébánián is találkozót szerveztek az elsőáldozásra készülő gyermekek szülei számára, és döntés született arról, hogy júliusban, valamint októberben is lesz elsőáldozás.