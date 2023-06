A városnapok után megváltozik a minifocipálya és a sétatéri játszótér arculata

A projekt megvalósítására évekkel ezelőtt nyert európai uniós támogatást a helyi önkormányzat, a sikeres pályázás előfeltétele volt, hogy a minifocipályán elbontsák a kerítést, a betonlépcsőket és egyéb elemeket, ami két éve meg is történt. Tudni kell ugyanis, hogy

a helyszínt többfunkciós sportpályává alakítják át: a minifoci mellett kosárlabdázni, teniszezni, fallabdázni és falat mászni is lehet majd ott.

A beruházás részeként lelátót és színpadot hoznak létre, ugyanakkor vásári asztalokat is beszerezhetnek. Ez egyik bejáratnál kutyaparkot alakítanak ki.

Kibővítik a játszóteret

A beruházás részeként a sétatéri játszótér területe is növekedni fog, ahová több korosztály által is használható játékelemeket szerelnek fel. A közlemény szerint ezek mellett új közvilágítási rendszert alakítanak ki a játszótéren, illetve a sportpályán, ahol térfigyelő kamerákat is felszerelnek.

Az összesen 7,1 millió lej értékű beruházást öt hónap alatt kell kiviteleznie a megbízott cégnek. Zörgő Noémit, a polgármesteri hivatal szóvivőjét ennek kapcsán arról kérdeztük, hogy mikor kezdik el a beruházást. Mint jelezte,