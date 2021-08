Jövőre nyitnák meg a két medencés, multifunkcionális sportpályával ellátott édesvizű strandot Korondon

A medencék alatti talaj tömörítésén dolgozik a kivitelező • Fotó: Beliczay László

A helyi szakközépiskolával összefogva pályázott sikeresen 5,3 millió lejért a Helyi Fejlesztések Országos Programjában (PNDL) a korondi önkormányzat, amely ebből az összegből tavaly el is kezdte egy édesvizű strand kialakítását Árcsón.

HIRDETÉS

Voltak problémák

A beruházás részeként egy 27×13×1,5 méteres úszómedence fog megépülni a felnőtteknek, illetve egy a gyerekeknek szánt 15×9×0,8 méteres. Ezeket édesvízzel töltik majd fel.

A helyszínen lesznek még öltözők, irodák, szálláshelyek, valamint egy multifunkcionális sportpálya is.

A munka, ha az időszakra jellemző szabadságolások miatt a tervezettnél lassabb ütemben is, de halad. Már állnak az említett épületek falai, valamint be is fedték azokat. Az úszómedencéket kiásták, éppen az alattuk lévő talaj tömörítésével dolgozik a kivitelező. Egyébként hátráltatta a megvalósítást, hogy utóbbit korábban nem végezte el megfelelően a megbízott építkező cég, ezért kétszer is újra kellett kezdeni a munkát.