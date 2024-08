A meghirdető Nemzetpolitikai Államtitkárság, a lebonyolító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a külhoni szakmai partnerek mellett új partnerként lépett be a programba a Rákóczi Szövetség, amely a Szülőföldön Magyarul Program új felülete, a mipont.hu oldal működtetőjeként felel a program digitalizációjáért, egyszerűbbé téve a kérelmek benyújtását és közvetlen kommunikációt biztosítva a szülők, fiatalok számára.

a Szülőföldön magyarul program az egyik legfontosabb nemzetpolitikai program, amely óriási szerepet játszik abban, hogy a külhoni magyar gyerekek és fiatalok anyanyelvükön tanulhassanak szülőföldjükön, ezáltal a jövőben is megmaradjanak magyarnak.

Hozzátette továbbá, hogy évi egyszeri támogatásról van szó, amelyet mindig az előző tanévre vonatkozóan kapnak meg a szülők, a hallgatói támogatás esetében pedig a fiatalok.

Az államtitkár hangsúlyozta azt is, nem vagyunk akkora nemzet, hogy egyetlen magyarról is lemondjunk, ezért Magyarország Kormánya a jövőben is mindent meg fog tenni a külhoni magyar közösségek támogatásáért.