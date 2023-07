Jól haladnak a Szent Mihály-hegyi templom felújításával

A padlózatot felújították, a padokat is helyükre rakták. Az oltár fölötti freskók restaurálása csodásan sikerült, a lemhényiek oltárt is készíttettek”

– sorolta az elöljáró. Az udvar térrendezését is elvégezték. „Vízelvezetőket létesítettek, a templomudvart kockakővel burkolták, nagyon tetszetős lett” – adott hangot örömének az elöljáró.

A harangtorony újrafödése is megtörtént, a tetőzet faszerkezetének javításra szoruló részeit kicserélték, emellett rézlemezzel födték újra azt, és a tornyot is felújítják.

„A tornyon jelenleg is dolgoznak, mondhatni az utolsó simításokat végzik, közben már a várfal felújításához is hozzáláttak. Jól haladnak a munkával, kell is haladniuk, hiszen idén el kell végezni a teljes felújítást” – hangsúlyozta Reketes.