Jól halad a Fogarasy Mihály Szakközépiskola felújítása

Január végén írták alá a finanszírozási szerződést a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Szakközépiskola felújítására vonatkozóan, ekkor Soltész Miklós, a magyar miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár átadta Kerekes László segédpüspöknek az iskola épületének felújítását támogató okiratot. A munkálatokat május végén kezdték el, és a tervek szerint a tanintézmény külső felújítása őszre befejeződik. A következő években teljesen megújul majd az iskola.

Barabás Orsolya 2022. július 24., 13:002022. július 24., 13:00

A Fogarasy Mihály Szakközépiskolában egykor leánynevelő intézet működött, az épület 1938-ban nyerte el jelenlegi formáját, és azóta nagyobb felújítást nem végeztek rajta. Hirdetés Hirdetés

A magyar kormány 245 millió forintos támogatásának köszönhetően május végén elkezdődhetett az intézmény külső részén a munkálat.

„Az iskola az egyház tulajdona, ők pályáztak a magyar kormánynál, így az intézmény a következő években teljes mértékben meg fog újulni.

Őszig kész lesz az épület homlokzata, amin jelenleg is dolgoznak, a tetőzet, valamint teljesen felújítják a fűtésrendszert, mivel a régi fűtőtestek nem működtek már, emiatt hideg volt az iskolában. A beruházás folyatásában további belső munkálatokat végeznek majd, és az épület hátsó részét is felújítják kívülről

– részletezte Siklódi Piroska, a tanintézmény igazgatója, hozzátéve hogy ezzel a beruházással párhuzamosan más munkálatok is lesznek, amikre szintén nagy szükség van.

A bentlakás és a sportpálya is megújul hamarosan egy európai uniós pályázatból Fotó: Barabás Orsolya

„Az önkormányzat európai uniós pályázatának köszönhetően a bentlakás és a sportpálya is megújul több mint 6,6 millió euróból” – ismertette az intézményvezető, aki szerint

a tűzvédelmi engedélyek beszerzését követően ezen beruházások is elkezdődhetnek majd, és reméli, hogy a 2023-2024-es tanévre ezek a munkálatok be is fejeződnek.

Korszerű bentlakássá alakítják át az épületet, amire szintén ráfér a felújítás, hiszen ez is évtizedek óta ugyanolyan állapotban fogadja a távolabbról érkező diákokat.

Minden szobában mellékhelyiséget, tusolót alakítanak ki, ami eddig nem volt, megtörténik az épület hőszigetelése, és teljes belső-külső felújítása, aminek köszönhetően jó körülmények között lakhatnak majd a tanulók.

Fotó: Barabás Orsolya

Amíg a bentlakásnál is elkezdődhetnek a munkálatok, addig is igyekeznek kissé barátságosabb hangulatot varázsolni egy adománynak köszönhetően. „Sajnos a bentlakásban nagyon elavult minden, és mivel most már tudjuk, hogy nem csak fiúk fognak lakni a bentlakásban, hanem lányok is, igyekszünk, hogy a lehetőség szerint lakhatóvá és szebbé tegyük. Csata Levente vállalkozó segített nekünk ebben, és Tirolból hozott nekünk egy kamionnyi bútort.

Kihúzható kanapék, éjjeliszekrények, ruhás szekrények, székek, fotelek, kis asztalok egyaránt érkeztek, ezekkel elsősorban a lányok szobáit rendezzük be, de a fiúknak is jut majd belőle

– számolt be Siklódi Piroska. Az igazgató ebben a tanévben tapasztalta meg, hogy mennyire szeretik a diákok a sportot, hogy igény van részükről a mozgásra. Az új sportpálya 20 x 40 méteres, műgyepes, éjjeli világítással ellátott lesz labdarúgókapukkal, de más sportokra is tudják majd használni.

Május végétől dolgoznak az épület homlokzatának felújításán Fotó: Barabás Orsolya