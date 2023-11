Jöhet az igazi tél Maros megyébe, de nem mindenhová

Míg az elmúlt hétvégén az ország több megyéjében is jelentős havazás, igazi téli időjárás köszöntött be, addig Marosvásárhelyen és környékén alig szállingózott pár hópehely. Természetesen a Bekecs, Szováta és vidéke, a Felső-Maros mente több települése fehérbe borult, de a megyeszékhelyen és környékén nem volt jelentős a csapadék.

a cégek készenlétben állnak, és szükség esetén csúszásgátló anyaggal szórják az utakat; ha kell, a hókotró gépeket is bevetik.

A Maros megyei önkormányzatnak négyéves keretszerződése van az említett cégekkel, ez még erre a téli idényre érvényes. A megyei utak téli takarítására 10 millió lejt szavaztak meg, ami csak egy becsült összeg, hiszen a végösszeg attól függ, hogy mekkora lesz a tél, mennyi csúszásgátló anyagot kell az utakra kiszórniuk a cégeknek, és hányszor kell bevetniük a hókotrókat. Azt is megtudtuk, az autók nyomkövető rendszerrel vannak ellátva, így pontosan lehet követni, hogy mikor és hol dolgoznak.

Nem kizárt, hogy óvások is lesznek, és a kiválasztott cégnek a feladatfüzet értelmében 90 napja lesz felkészülni a szolgáltatás elkezdésére. Ez egy több évre szóló szerződés lesz.

Éppen ezért kezdeményezték, hogy egyszerű eljárással, meghívás alapján válasszák ki azt a céget, aki idén biztosítja városszerte az utak tisztán tartását, csúszásmentességét. Erről a helyi tanács fogadott el múlt héten határozatot, hétfőn küldték ki a meghívókat. Florian Moldovan nem árulta el, hogy hány cégtől kértek ajánlatot, de azt igen, hogy ez az eljárás is legalább tíz napig tart. Addig is a városi virágkertészet alkalmazottai tudnak sürgősségi esetben közbelépni, csúszásgátlót szétszórni az utakra. Az illetékes azt is elmondta, a városban, a meredek utcáknál kihelyezték már a homokot és csúszásgátló anyagot tartalmazó ládákat, így a gépkocsivezetők ezt használhatják, ha szükséges.