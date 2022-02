Jobb ha úgy vesszük, ez most egy ideig a medve területe

Szalaggal kerítették el az agresszív anyamedve területét • Fotó: Erdély Bálint Előd

terepszemléik során többször is bebizonyosodott, hogy rendkívül agresszív egyedről van szó.

– tudtuk meg Jakab Attilától, a társulat elnökétől. Mint mondta, a nagyvad mindössze háromszáz méterre vackolta be magát kicsinyeivel a város belterületéről, és

„Nem azért helyeztük ki a jelzéseket, hogy a kíváncsiskodók könnyebben megkapják a helyszínt, hanem így próbáljuk mindenkivel megértetni, hogy

az életével játszik, aki a környékre megy”

– szögezte le a vadász, hozzátéve, a hatóságok is sűrűbben fognak járőrözni a veszélyes zónában.

Nagy problémát jelenthet, hogy a medvebocsok már születésüktől a város közelében nevelkednek Riasztással igyekeztek „megfélemlíteni” a Székelyudvarhely határában tanyát vert medvéket csütörtökön a Nagy-Küküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai, azt remélve, hogy a vadak a rémisztő zajok hatására kevesebb eséllyel törnek majd be a portákra. Riasztással igyekeztek „megfélemlíteni” a Székelyudvarhely határában tanyát vert medvéket csütörtökön a Nagy-Küküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai, azt remélve, hogy a vadak a rémisztő zajok hatására kevesebb eséllyel törnek majd be a portákra.

Egyelőre nem helyezhetik át a medvéket a lakott területtől távolabb eső részekre, hiszen még túl kicsik ehhez a bocsok – magyarázta Jakab. Ha a vadak megjelennek a lakóházak környékén, akkor igyekeznek elriasztani.

Amint akkorára nőnek a bocsok, engedélyt kérnek a hatóságoktól az áthelyezésre.

Addig is, hangsúlyozta, nem szabad kirándulni, kutyát sétáltatni a környéken, hiszen a bocsait védelmező anyamedve azonnal támadhat. „A kutyasétáltatás azért is veszélyes, mert az eb könnyen gazdájához csalhatja a nagyvadat, annak pedig tragédia lehet a vége” – fogalmazott. Mindemellett egyelőre a közeli kaszálókat is el kell kerülni.

Hárombocsos, agresszív anyamedve tanyázik Székelyudvarhely határában Nagy méretű, meglehetősen agresszív anyamedve bocsozott le Székelyudvarhely határában, a bethlenfalvi részen található Hitványkútnál. A Nagy-Küküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai arra kérnek mindenkit, hogy kerüljék a környéket. Nagy méretű, meglehetősen agresszív anyamedve bocsozott le Székelyudvarhely határában, a bethlenfalvi részen található Hitványkútnál. A Nagy-Küküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai arra kérnek mindenkit, hogy kerüljék a környéket.