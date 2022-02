Nagy problémát jelenthet, hogy a medvebocsok már születésüktől a város közelében nevelkednek

Riasztással igyekeztek „megfélemlíteni” a Székelyudvarhely határában, az úgynevezett Hitványkútnál tanyát vert medvéket csütörtökön a Nagy-Küküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai, azt remélve, hogy a nagyvadak a számukra rémisztő zajok hatására kevesebb eséllyel törnek majd be a székelyudvarhelyi portákra.

Emiatt pedig gyakran törhetnek majd be a portákra, esetleg a lakókat is megtámadhatják. A Hitványkútnál élő medvék esetében jó volna, ha elszállíthatnák azokat, ám a jelenlegi törvények miatt tehetetlenek, hiszen a különleges engedélyeket is csak későre hagyják jóvá az állami intézmények – tette hozzá.