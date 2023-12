Jó tudni: két nacionalista párt is parlamenti képviselethez juthat

Nem árt tudni arról, hogy a többi parlamenti párt által szélsőségesnek nevezett Románok Egyesüléséért Szövetségen (AUR) kívül egy másik, újonnan alakult nacionalista párt, az SOS Romania is átlépheti az 5 százalékos parlamenti küszöböt egy hétfőn ismertetett friss felmérés szerint.

továbbra is a Marcel Ciolacu miniszterelnök vezette Szociáldemokrata Párt (PSD) kapná a legtöbb voksot, ha most rendeznének parlamenti választást; a választók 30,2 százalékának támogatására számíthat. Koalíciós partnere, a Nicolae Ciuca által irányított jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) a voksok 20,1 százalékát szerezné meg.

a parlamentben rendszeresen botrányt keltő Diana Șoșoaca szenátor új pártja, az SOS Romania is igényt tart a nacionalista választók szavazataira és – most már az INSCOP mérése szerint is – a voksok 5,1 százalékával esélyes a parlamenti képviselet megszerzésére