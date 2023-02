Jó ideig csak a port kell letörölniük az autóról

Egyre több elektromos autót láthatunk Székelyföldön is

Egyesek megvásárolják, mások bérlik, és vannak, akik kivárnak. Megéri-e villanyautóval közlekedni, illetve dolgozni? Nos, erre a kérdésünkre több érintettől is választ kaptunk.

Simon Virág 2023. február 13., 08:022023. február 13., 08:02

Tavaly az év első tizenegy hónapjában 10 140 elektromos autót írattak forgalomba Romániában, ami jelentős növekedést jelent a 2020-as évhez képest, amikor ez a szám még csak 3130 volt. Ráadásul 2021-hez képest is jelentős a növekedés, akkor ugyanis a forgalomba helyezett elektromos autók száma 6800 volt. Sok mindent érdemes figyelembe venni Az elektromos és hibrid autók forgalmazásával és bérlésével foglalkozó egyik székelyudvarhelyi cég képviselője, Vetési Nándor a Székelyhonnak elmondta, azt tapasztalták, hogy egyre nagyobb az érdeklődés ezen autók iránt. Mint kifejtette, a visszajelzések és saját tapasztalatai alapján

azoknak éri meg elektromos autót vásárolni vagy bérelni, akik naponta legtöbb 150 kilométert tesznek meg.

Ugyan a villanyáram ára is jelentősen megugrott az elmúlt hónapokban, de még mindig az autó fenntartási költségeit és fogyasztását tekintve az elektromos autók gazdaságosabbak. Azon futárcégek esetében például, akik egy-egy autóval naponta 80–100 kilométert tesznek meg, megéri elektromos autóra váltani. Vetési szerint

egyelőre nem történt meg az áttörés a futárcégek esetében, de várható, hogy ez be fog következni,

és egyre több, ilyen szolgáltatást végző cég át fog térni elektromos vagy hibrid autókra. Évszakfüggő autók Ami az autók fogyasztását illeti, megtudtuk azt is, hogy a kinti hőmérséklet is nagyban befolyásolja a akkumulátort; magyarán igencsak évszakfüggők ezek az autók.

A nulla vagy ahhoz közelítő hőmérsékleti értékek esetében akár felére is csökken a táv, amit az elektromos autó a gyárilag megadott futáskilométerhez képest meg tud tenni.

A fogyasztást nagyban befolyásolja az is, hogy hány fokon van az akkumulátor, például egy taxi esetében, amikor az autót folyamatosan fűtik, kevesebb áramot használ, mintha valaki kétszer-háromszor naponta a teljesen kihűlt autót akarja felmelegíteni, beindítani. Hirdetés A székelyudvarhelyi cég képviselője arról is beszámolt, hogy náluk már elérhető egy Kínában gyártott kisteherautó is, amely szintén elektromos, ezekről is egyre többen érdeklődnek. Elmesélte, egyik Beszterce megyei partnerüknek harmincnál több autója van (futárszolgálatot biztosít), közülük legalább huszonhármat le szeretne cserélni elektromosra, mert számításai szerint nyerne vele. Megvásárolni vagy bérelni? Vetési Nándor arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban megduplázódott az elektromos és hibrid autók száma az utakon, egyre többen vesznek vagy bérelnek ilyen járműveket. Kitért arra is, hogy

várni kell az új autókra, akár egy évet is – de még ennél is többet, ha az állam által biztosított támogatást is igénybe veszi a vásárló.

Azt is elmondta, hogy előreláthatóan nálunk is egyre nagyobb teret fog hódítani az autók bérlése. Hiszen ez egy olyan szolgáltatás, amely kifizetődő, és külföldön egyre többen veszik igénybe a saját autó vásárlása helyett.

A nagyáruház parkolójában még ingyenesen lehet tölteni az autókat Fotó: Haáz Vince

„Nálunk egyelőre gyakoribb, hogy fenntartanak egy kisebb, városi autót és a nyári nyaraláshoz bérelnek egy nagyobbat. Ez a hagyományos vagy hibrid autókra érvényes, nem az elektromosokra.

A több száz vagy ezer kilométeres utazások, nyaralások esetén mi sem ajánljuk az elektromos autókat.”

A szakértő szerint minél többet tudnak az emberek az elektromos autókról, annál nagyobb érdeklődéssel fordulnak feléje. Ma már tudni lehet, hogy egy akkumulátor 12–15 évet is kitart, és mivel ez az iparág gyorsan fejlődik, egyre több és jobb elektromos autókat fognak gyártani. Vetési Nándor szerint mindképp ez a jövő autója. Egy-két év alatt visszatérül Elégedett az elektromos Dacia Spring autóval az a csíkszeredai étteremtulajdonos is, akitől arról érdeklődtünk, hogy mennyire vált be ételkihordásra ez a típusú autó. Mint Ignat Sándor elmondta, 19 500 euróba került az új kisautó, amiből 10 ezer eurót kellett kifizetnie a kedvezmények, támogatások után. Az elektromos autót a cégudvaron tölti, hagyományos konnektorból. Egy töltéssel 220 kilométert tesz meg az autó – de ő is jelezte, hogy mindez időjárásfüggő.

A városban, a napi futárszolgálat során 150–180 kilométert tesznek meg, vagyis az éjszakai töltése a másnapi munkanap végéig kitart.

Ami a száz kilométeren elfogyasztott elektromos áramot illeti, ennek ára 12,5 lejbe kerül, a jelenlegi árak mellett. Ha egy dízel meghajtású gépkocsival kellene ugyanezt a távot naponta megtenni, akkor az 70 lejbe kerülne, a jelenlegi árakkal. Ezenkívül az is előny – fejti ki –, hogy nincsenek fogyóanyagok, 30 ezer kilométer megtétele után ajánlott, hogy „letöröljék róla a port”, azaz kisebb szervizelésen kell átesnie.

Hidegben nehezebben töltődik és többet is fogyaszt az elektromos jármű Fotó: Haáz Vince

„Kis méretű autó, városi forgalomban is jól viselkedik, kis helyen lehet parkolni, elégedett vagyok vele.

Számításaim szerint legtöbb két év alatt megtérül az ára, a csíkszeredai futárszolgálathoz tökéletes választás volt”

– vélekedett a két egységet is működtető étterem-tulajdonos. Elégedett a Teslával A marosvásárhelyi Regián Attila tavaly áprilistól bérel egy Tesla Model 3-as típusú elektromos autót. Jó ideig csak céges ügyeinek intézésére használta, sokat utazott vele, egy ideje azonban személyszállítással is foglalkozik. Tavaly többször is hosszú útra ment az elektromos autóval, és megállt pihenni, amikor töltenie kellett. Mint elmondta, amúgy is pár száz kilométerenként ajánlott megállni, csak a nagyon elszántak és bevállalósok utaznak egyhuzamban ezer kilométert. Úgy tervezte be a megállóit, hogy tudja tölteni az amúgy nagy teljesítményű elektromos autót. „A járművet felváltva, ingyen és fizetős töltőállomásoknál töltöm fel, Marosvásárhelyen az egyik nagyáruháznál levő ingyenesnél, de van egy szerződésem egy elektromos-töltőállomásokat működtető céggel is. Tavaly év végén, amikor kiszámítottam, hogy mennyibe kerültek a leutazott kilométerek, amelyben sok külföldi út is volt, 15 bani jött ki minden kilométerre.

A városban a 100 kilométer átlagosan 30 lejbe kerül.