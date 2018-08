Jelentősen nőtt a pityóka ára

Két éve nem volt olyan magas a krumpli termelői ára, mint idén • Fotó: Veres Nándor

Azok is szerencsésnek mondhatják magukat, akik megfelelő időben permeteztek, és rá tudtak menni az eső által feláztatott földekre, valamint azok is, akik a betegségeknek jól ellenálló burgonyafajtákat választottak – magyarázta lapunknak Török Jenő. A Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője hozzáfűzte, olyan is előfordult, hogy

Mindezek miatt már most jóval magasabb a pityóka ára, mint az elmúlt két évben. Török Jenő maga is krumplitermesztő, és arról számolt be, hogy kilenc tonna burgonyát már kiástak, és egy részét 1–1,1 lejes kilónkénti áron értékesítették. Ez azonban 1,2-re, 1,3 lejre is felmehet.

Az idei ár már most meghaladja az elmúlt két év 0,5 lejes kilónkénti árának a kétszeresét.

Ez a termelők számára jó, hiszen a korábbi ár már a jövedelmezőség határán volt, így az idei pótolhatja az előző termelési idény rossz árait, de az idei betakarítás nagy költségeit is kiegészítheti – vélekedett Török Jenő, megjegyezve, hogy a nagyobb európai burgonyatermesztő országokban –

Németországban, Lengyelországban, Hollandiában – is terméskiesés volt, ott viszont a szárazság miatt.