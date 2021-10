Jelentősen bővült a vörös besorolású települések listája Hargita és Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Kilenc településsel bővült szombatra koronavírus-fertőzöttség szempontjából a Hargita megyei vörös besorolású települések listája. Az aktuális frissítés szerint Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Székelyderzs, Felsőboldogfalva, Lövéte, Farkaslaka, Homoródalmás, Csíkszentmihály és Kányád fertőzöttsége haladta meg a háromezrelékes határértéket az elmúlt huszonnégy órában.

Maros megyében is jelentősen bővült a három ezreléket elérő települések listája, a legutóbbi (csütörtöki) adatokhoz képest. Néhány településen azonban pozitív változás is történt. A pénteki frissítés alapján Mezőpanit, Marosbogát, Maroskeresztúr, Gernyeszeg, Alsóköhér, Ratosnya, Marosvécs, Kóródszentmárton, Mezősámsond, Héjjasfalva és Ádámos is vörös zónába került, Maroskece, Csíkfalva és Szászbogács fertőzöttsége viszont a küszöbérték alá csökkent.

Kovászna megyében egyelőre csak a pénteken már általunk is közölt adatok elérhetők.

Az alábbiakban megtekinthető, hogyan áll a fertőzöttségi arány a székelyföldi városokban. Az összesítésben szerepelnek továbbá a háromezrelékes fertőzöttségi határértéket meghaladó székelyföldi községek is.