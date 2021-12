Jelentős segítséget nyújtanak az orosz fogságot megjártak utódainak

Veress Dávid részletezi a lassú ügyintézést felváltó gyors elbírálást. Januártól lehet jelentkezni • Fotó: Pinti Attila

Veress Dávid, az RMDSZ parlamenti képviseletének csíkszeredai munkatársa számolt be az előzményekről és az új eljárásról. „Másfél évvel ezelőtt indult el a folyamat. Hargita megye élen jár a kérelmek terén, hiszen a 13 ezret is meghaladtuk már” – közölte. A nehézségek terén elsősorban a katonai könyv hiánya fordult elő a legtöbbször, sok esetben nem tudni, hol vannak ezek. A keresésben a pitești-i katonai levéltárhoz kellett fordulni, de a Szociális Kifizetési és Ellenőrző Ügynökség is hasonlóan leterheltté vált a kérelmek által, így az ügyintézés menete nagyon lelassult.

A romániai magyar érdekképviselet, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, illetve a Magyar Állami Levéltár közös munkájának köszönhetően új eljárást sikerült kidolgozni. Így jelenleg Magyar Állami Levéltár kétnyelvű tanúsítványt ad ki a kérelmezőnek, továbbá az orosz fogolytáborokból származó adatokat is mellékelik. A kérelmező feladata mindössze annyi, hogy oroszról román nyelve fordíttassa le azt. Továbbá fontos, hogy a kérelmet az érdekképviseleten keresztül adják be az érintettek az adatok helyessége érdekében

– számolt be az egyszerűbb eljárás részleteiről az iroda munkatársa, hozzátéve, Csíkszeredában is van lehetőség a fordításra.