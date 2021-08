Jelentős késéssel, de elkezdődött az udvarhelyszéki utakat érintő nagyberuházás

Gödröket tömnek be, utat szélesítenek. Az útkarbantartási munka elvégzésével kezdett a kivitelező • Fotó: Erdély Bálint Előd

Karbantartással kezdtek

Bíró Barna Botond, a megyei tanács alelnöke lapunknak kifejtette, hogy külön kérték a projekt kivitelezésével megbízott céget, hogy

a nyári karbantartási munkálatok elvégzésével kezdje a munkát, kiemelten kezelve a kövezett utakat.

Ennek megfelelően a Kányád és Székelydálya közötti részen – a 133-as megyei úton – már el is kezdődött az út rendbetétele. Tapasztalataink szerint nem csak a gödröket tömték be, de szélesítették is az autók által használt felületet.