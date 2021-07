Jelentős károkat okozott a lezúduló vízmennyiség Lövétén és Homoródalmáson

Állatokat kellett kimenteni, valamint házakba, pincékbe, udvarokra tört be a víz kedden délután Lövétén, illetve Homoródalmáson. Előbbi településen több épület alapja süllyedt meg, egy család ideiglenesen ki is kellett költözzön otthonából.

– kezdett a károk összegzésébe Mihály Dénes polgármester. Mint mondta, nagyjából kétszáz méternyi út rongálódott meg, ugyanakkor több tíz méternyi támfalat is elvitt a víz, amely

Összesen tizenöt háztartásba, valamint több udvarra is betört a víz Lövétén, miután megáradtak a Köves, a Kis-Homoród, és a Somsarjú patakok

Több házat és udvart is elárasztott a Kis-Homoród patak Homoródalmáson, amely a hirtelen lezúduló heves esőzések miatt áradt meg kedden délután – tudtuk meg Godra Venceltől, a homoródalmási polgárőrség vezetőjétől, amelynek tagjai a helyszínen segítettek a lakóknak. Hozzátette: szerencsére nem volt áldozata a katasztrófának.

az áradás után malacokat és anyadisznókat is kellett mentsenek.

Egy nyári konyhaként használt épület alapja megsüllyedt, amely ennek nyomán eldőlt, de azóta sem lehetett visszaállítani. Jelenleg huzalok tartják az épületet. Hasonló gondok voltak egy lakóháznál is, ahonnan ki kellett költözzenek az ott élők, akik a szomszédban találtak szállást. Egyelőre nem lehet tudni, hogy lehet-e a későbbiekben használni a házat, hiszen azóta is mozog az alapja. András Lajos, a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka ezt azzal egészítette ki, hogy

Kormánytámogatásért folyamodtak

Mihály Dénes arra is kitért, hogy már az árvíz után megkezdték a károk helyreállítását a lakók, illetve az önkéntesek és a hatóságok, ami még megkeresésünkkor is folyamatban volt. Persze anyagi forrásokra is szükség lesz egyes problémák megoldásához, így kormánytámogatást igényelnek. Külön kiemelte, hogy

a Somsarjú patak rendszeresen kiönt a 132-es megyei út közelében, hiszen kicsi az ott elhelyezett áteresz, ami folyton eldugul a víz által szállított uszadékok miatt.

Ezt egyébként többször is jelezte az önkormányzat Hargita Megye Tanácsának.