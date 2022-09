Jelentős fejlesztésekre kapott pénzt a csíkszeredai kórház és a marosvásárhelyi jégpálya

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház új épületét komputertomográffal és röntgengéppel is ellátják, valamint a sürgős laborvizsgálatok elvégzésére is kialakítják a szükséges infrastruktúrát. A jelenlegi épületet is helyreállítják, külön részlegben fog működni a gyermekgyógyászat és a felnőttek sürgősségi ellátása.