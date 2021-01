Járványhelyzeti előrejelzés a következő hónapokra matematikai modellek szerint

Május első napjaira húsz alá csökken Romániában a koronavírushoz köthető napi halálesetek száma, az igazolt és azonosítatlan fertőzöttek száma pedig kétezer alá, de a fegyelmezett maszkviselés és a hatékony oltáskampány ezt még meg is felezheti. Az amerikai Egészségfelmérési és -értékelési Intézet (IHME) járványmodellje szerint is leszállóágban van már a járvány második hulláma Romániában, ugyanakkor rávilágít arra is, mi a leghatékonyabb eszköz a járvány visszaszorításában.