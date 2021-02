Jár és jutna is most a Hargita megyeieknek AstraZeneca vakcina, de nem sokan kérik

Megalapozatlan félelem. Sokan vitatják az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyag hatékonyságát • Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Folyamatosan nő a beoltottak száma Hargita megyében, a gond viszont az, hogy az immunizálások túlnyomó többsége a nagyobb városokban működő oltásközpontokban történik,

a szentegyházi és balánbányai központokba nagyon kevesen jelentkeznek.

Ezzel kapcsolatban Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője kérdésünkre elmondta, egy idő után, ha nincs folyamatos tevékenység, megtörténhet, hogy bezárják ezeket, hiszen nem tekinthető gazdaságosnak négy-öt embert fizetni azért, hogy naponta néhány személyt beoltsanak.

Oltás a tanügyi személyzetnek

Tapasztalatai szerint a balánbányai és szentegyházi központokba naponta mindössze 10 és 20 között mozog a beoltottak száma. Ez az érték remélhetőleg nőni fog a héten, mivel

hétfőn elkezdték a tanintézményekben dolgozók immunizálását, és mindenkit a hozzá legközelebb eső központba osztanak be, figyelembe véve a koruknak megfelelő oltóanyagot.

„Minden tanintézményben dolgozónak lehetősége lesz a héten beoltatni magát annak érdekében, hogy az iskolákban csökkentsük a megfertőződés kockázatát, elkerüljük a gócok kialakulását, hiszen láthattuk, hogy alig indult el a jelenléti oktatás, máris megjelentek az első esetek. Eddig nem jelentkeztek sokan, mindössze 110–120 személy, de remélem, hogy ez a szám nőni fog, ugyanis

csak ezen a héten van erre lehetőségük, utána az oktatási személyzet is visszakerül abba a kategóriába, amelynek még hónapokig várnia kell az oltásra”

– mutatott rá Tar Gyöngyi. Hozzátette, nemcsak a tanügyi személyzetre, hanem a jogosultak teljes körére nézve reméli, hogy a kisebb városokban működő központokban is megnövekedik a jelentkezők száma, mivel azzal a céllal hozták létre ezeket, hogy a megye minél több pontján hozzáférhetővé váljon az oltás, közelebb vigyék a szolgáltatást a lakossághoz. Az is tény viszont, hogy ez jelenleg csak a fiatalabbak számára jelent segítséget, mivel ezekben a központokban kizárólag az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyaggal immunizálnak, amelyre csak a 18 és 55 év közöttiek jogosultak.

Élni a lehetőséggel

Az igazgató ugyanakkor arra is kitért, hogy később, ha újabb adagok állnak rendelkezésre a Pfizer-BioNTech és Moderna vakcinákból, ezekből is juttatnak a kisebb városokban működő központokba, de fontos tudni, hogy ezeket utána is csak az idősek kaphatják meg, a fiatalabbakat továbbra is az AstraZeneca vakcinájával immunizálják majd. Ez Tar Gyöngyi szerint azt jelenti, hogy

fiatalként nem érdemes arra várni, hogy újabb szállítmányok érkezzenek a másik két vakcinából, mint ahogyan az jelenleg történik.

Tapasztalatai szerint sokan ódzkodnak az AstraZeneca vakcinától, arra hivatkozva, hogy annak alacsonyabb a hatékonysága, pedig tudományosan bizonyított, hogy ez az oltóanyag is hatásos, akárcsak a másik kettő.

Tar Gyöngyi ismét arra buzdította az elsőbbséget élvezőket, tehát a krónikus betegeket és a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozókat, hogy használják ki a lehetőséget és oltassák be magukat az AstraZeneca vakcinával, mert ellenkező esetben csak hónapok múlva kerülhetnek sorra.

Most lenne lehetőség elérni egy jó átoltottságot, ha mindenki, aki jogosult, beoltaná magát az AstraZeneca oltóanyaggal.

„A megyében jelenleg 4–5 százalék között mozog az átoltottság, ami nagyjából megegyezik az országos aránnyal, de ha a továbbiakban nem nő a megfelelő mértékben az átoltottság szintje, a vírus terjedésének az esélye nagyobb lesz. Eközben pedig a fővárosban és más megyékben betelnek a szabad helyek, és akkor elfoglalják a Hargita megyei helyeket, ahogyan ez korábban is történt” – hívta fel a figyelmet Tar Gyöngyi.