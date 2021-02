Oltás Gyergyószentmiklóson: nyelvi nehézség a helyieknek, lehetőség a bukarestieknek

A gyergyószentmiklósi oltóközpont • Fotó: Suciu Cristian

„Nagyon sokan jönnek hozzánk oltásra más megyéből, de a környező településekről is. Most is van itt egy házaspár Bukarestből, de voltak Kolozsvárról, Temesvárról. Azt tapasztaljuk, hogy

a helybéliek, főleg az idős korosztály nyelvi nehézségbe ütközik, és nem tudnak programálni.

Van egy úgynevezett forródrótos telefonunk, ahol a hívások nyolcvan százalékát az teszi ki, hogy panaszkodnak az emberek, hogy nem tudják regisztráltatni magukat, holott szeretnék megkapni a koronavírus elleni vakcinát” – részletezte dr. Bíró Katalin. A gyergyószentmiklósi oltásközpont vezetője szerint az ellenkampány is felerősödött, de egyre többen igénylik az oltást a Gyergyói-medencében, sokuknak azonban

segítségre van szükségük a regisztrálásnál.

A jelenleg zajló oltáskampány első és második szakaszában oltásra jogosultak közül sokan ágyhoz kötöttek, esetleg betegségük miatt nem hagyhatják el otthonukat. Ők is regisztrálhatnak, hiszen nekik házhoz viszik a vakcinát, ez viszont nem kis munkát jelent a gyergyószentmiklósi központnak.

„Húsz-huszonegyen dolgoznak a mi oltóközpontunkban – orvosok, asszisztensek, adminisztrációs kollégák –, és a mobil csoportot belőlük alakítom ki. Nagy területre kell eljussunk Gyergyótölgyestől Maroshévízen át a Gyimesekig. A háznál történő oltásra külön listánk van, tíz személynek kell összegyűlnie, és akkor a mobil csoport kimegy és

beoltja nemcsak az ágyhoz kötött személyt, hanem kérés esetén az őt gondozót, vagy idős személyek esetében a velük egy háztartásban élőt is.

Nekik a Moderna típusú vakcinát adjuk be.”

A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóságtól rendszeresen érkezik az oltóanyag-utánpótlás, jelenleg a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinákkal oltanak. A február elsejei induláshoz képest növekedett a gyergyószentmiklósi oltóközpontban az oltásra jelentkezők száma, a különböző negatív befolyások vagy a mellékhatásoktól való félelem miatt azonban olyanok is vannak, akik noha az első oltást megkapták, a másodikra már nem mentek el annak ellenére, hogy a megfelelő immunitáshoz mind a két oltás szükséges.

A gyergyószentmiklósi Kórház utcában működő oltóközpontot a 0730–710094-es telefonszámon is el lehet érni, ahol az érdeklődők a központ működésével kapcsolatban tudhatnak meg több információt.