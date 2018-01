Január közepén még a „télre várt” a szabadtéri korcsolyapályák működtetőinek többsége

Mindeddig nem kedvezett az időjárás a csíkszéki szabadtéri korcsolyapályák üzemeltetőinek és kedvelőinek, a tartós mínusz fokok hiányában ugyanis a legtöbb szabadtéri korcsolyapályát nem tudták beüzemelni. Mivel az elmúlt napokban lehűlt a levegő hőmérséklete, több településen is úgy döntöttek, megpróbálnak korcsolyázásra alkalmas felületet biztosítani.

Van már jég a csíkszentimrei jégpályán, de még nem használható. Szombaton már közösségi rendezvényt tartanának rajta • Fotó: Gecse Noémi

A csíkszentkirályi korcsolyapályát a tél folyamán már egyszer megpróbálták használatra előkészíteni, de mire megfelelő jeget állítottak volna elő, felmelegedett az idő, így a helyiek már nem használhatták a pályát – avatott be Székely Ernő. A polgármester hozzátette, az utóbbi napok lehűlése okán úgy döntöttek, újra megpróbálják beüzemelni az önkormányzat által pár éve építtetett pályát, hétfőn neki is láttak előkészíteni azt.

A helyi hokicsapat edzője azt is elmondta, habár már decemberben is készen álltak, a jég kialakítására mindeddig nem volt megfelelő a hőmérséklet, így a kis hokisok a csíkszeredai sátortetős műjégpályán edzenek heti háromszor. Az azonban, hogy utazniuk kell az edzésekre, több gyermek kedvét elvette, így a valamikori negyvenes létszámhoz képest, már csak húsz körüli gyermek aktív tagja a csapatnak.

A pálya használatba vétele ott is teljesen az időjárástól függ, hiszen

a szükséges 10 centiméteres jégréteg kialakításához állandó mínusz fokokra van szükség.

Jég hiányában Csíkszentsimonban sem használhatták mindeddig a sörgyár melletti korcsolyapályát a helyiek, de Kozma István polgármester elmondása szerint, ha továbbra is ilyen hidegek maradnak, kialakítják a jégfelületet. Az azzal járó munkát az önkormányzat alkalmazottai szociális munkások segítségével végzik el. Bíznak benne, hogy

a téli vakációval ellentétben a félévköziben már a településen is korcsolyázhatnak a helyi gyermekek, fiatalok.

Csíkszentmártonon a műgyepes sportpályán lehetett az előző években korcsolyázni, hokizni, idén azonban mindeddig nem volt rá lehetőség. A helyi polgármester elmondta, esetükben az a döntés született, hogy ha a héten kitartanak a mínusz fokok, akkor hozzálátnak a jég öntéséhez, ha nem, akkor ez a tél már helyi korcsolyázási lehetőség nélkül telik el. Egyébként a pálya alapját már elterítették, így csak a jég kialakítása lenne hátra – avatott be Gergely András.

Szintén a tartós hidegre vár Márton Csaba, a csíkszentdomokosi jégpálya tulajdonosa, aki egyelőre nem fogott hozzá a jég kialakításához, de elmondása szerint, amint több napig tartó hideg lesz, megnyitják a pályát. A szabadtéri jégpályák mellett az előző években Csíkszéken több iskola udvarán is alakítottak ki kisebb jégfelületeket, ahol korcsolyázhatott a helyi ifjúság – többek között Tusnádon, Csíkmenaságon, Csíkdánfalván, Csíkkozmáson és Csíkszentmiklóson is. Kozmáson például egy helyi „kalákás csapat” vállalta magára a mintegy három óra alatt összerakható, elemekből álló palánkszerkezet kezelését. Ők a napokban egyeztettek arról, hogy ha a következőkben is kitart a hideg, akkor hozzálátnak a pályaépítéshez.

Az egész nap ingyenesen használható jégpályákhoz hasonlóan a magántulajdonban lévő szabadtéri pályákat sem tudták megnyitni a mínusz fokok hiányában. A csíktaplocai Transylvanian Tennis&Squash pályákon dolgoznak a szabadtéri jégpálya kialakításán. Szász László tulajdonos meglátása szerint

legkésőbb a hétvégéig elkészülnek a tennivalókkal, és megfelelő minőségű jéggel, palánkkal körbevett pályával várhatják a korcsolyázókat

– akik reggel kilenctől este nyolc óráig kereshetik fel a létesítményt. A belépők árát napi díjban határozták meg – gyermekeknek öt, felnőtteknek 10 lej – korcsolyát bérelni pedig szintén 10 lejért lehet. Esténként pályabérlésre is van lehetőség: ajánlják munkaközösségeknek, iskoláknak, baráti társaságoknak ezt a foglalási lehetőséget.

Ahol lehet korcsolyázni



A térségben a hargitafürdői szabadtéri korcsolyapálya már december 24-étől üzemel, ahol egy hetes szünet után jelenleg is lehet korcsolyázni. A belépők ára időpontok függvényében változik: 9–11, 11.30–13.30 és 14–16 óra között 10 lejbe, 16.30 és 18.30 óra között 15 lejbe, 19 és 22 óra között pedig 20 lejbe kerül, a korcsolyabérlés ára időponttól függetlenül 10 lej – számolt be Bíró Albin. A jégpálya működtetője kérdésünkre továbbá tájékoztatott, hogy habár a tél elején tervezték egy kisebb jégpálya létesítését a szépvízi gát közelében, az időjárás miatt erről a szándékukról lemondtak.