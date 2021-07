István, a székely

Közel tízmilló lejnyi kárt okoztak az eddigi felmérések szerint az áradások Hargita megyében

Tizennyolc Hargita megyei településen összesen közel tízmillió lej értékű kárt okoztak a viharos esőzések május közepétől június végéig. A lista azonban még nem teljes, a júliusi károk felmérése jelenleg is tart. A folyamatot körülményesebbé teszi, hogy több vízügyi igazgatóság is be kell kapcsolódjon.