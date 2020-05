Ismét várja a kirándulókat a Csiky-kert

A koronavírus-járvány enyhítéseként péntektől engedélyezett a parkok látogatása is, így a gyergyószentmiklósi Csiky-kertben is lehet majd sétálni. Az utóbbi hónapokban azonban az arborétumot is olyan hatások érték, amelyek nem kedveznek a csendes természetközeli kikapcsolódást kedvelőknek.

Május közepétől ismét várják a kirándulókat • Fotó: Gergely Imre

A városháza kalákát szervezett, a polgármesteri hivatal és a melléggazdaság mintegy 20 alkalmazottja fogott láncfűrészt, seprűt, kalapácsot és más szerszámokat a kezébe, hogy javítson az állapotokon. Megtisztították a kertbe vezető utat, kitakarították az ösvényeket, eltávolították a sétányokra dőlt fákat, vagy letört ágakat. Mások padokat javítottak.

HIRDETÉS

Nekikezdtek az egykori sportpálya körüli rozsdás dróthálókerítés bontásának is. Amint Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester elmondta, itt nem focipálya lesz ezután, hanem asztalokat, padokat fognak kihelyezni a pihenésre vágyóknak, később pedig szabadtéri fitneszeszközöket is felállítanak.

Az önkormányzat vigyáz rá

A Csiky-kertnek az évek folyamán több „gazdája” is volt, különböző intézmények, szervezetek is felvállalták egy időre a gondnokságát, több fejlesztési tervről is szó volt, de ezekből nem sok valósult meg. A város emiatt saját kezelésébe vette vissza az egykor szebb időket is megélt dendrológiai parkot.