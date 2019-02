Ismét új igazgatót neveztek ki a marosvásárhelyi helyi rendőrség élére

Egy év alatt a harmadik igazgatót nevezte ki a marosvásárhelyi helyi rendőrség élére Dorin Florea polgármester. Az új vezető Raul Matiș, aki korábban a Román Hírszerző Szolgálatnál és a helyi sajtóban is dolgozott.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Florea polgármesteri rendelettel pénteken nevezte ki Raul Matișt a helyi rendőrség ideiglenes vezetőjének. Érdeklődésünkre az új igazgató elmondta, folytatni szeretné előde terveit,

mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyi rendőrök elnyerjék a városlakók bizalmát, illetve a vásárhelyiek biztonságba érezzék magukat és partnerként tekintsenek a helyi rendőrségre.

Azt is közölte, hogy kinevezése helycsereként értékelhető, hiszen korában aligazgatóként, majd osztályvezetőként dolgozott, s most átvette Ioan Damaschin volt igazgató helyét, aki családi okokra hivatkozva kérte a polgármestert, hogy mentse fel vezetői tisztségéből. „Ioan Damaschin továbbra is a vezetőség tagja lesz, osztályvezetőként fogja segíteni a munkát” – mondta érdeklődésünkre Matiș.

A marosvásárhelyi helyi rendőrségnél egy éve ez már a harmadik vezetőváltás,

miután egy évvel ezelőtt Valentin Bretfelen helyét Ioan Damaschin vette át. Tavaly novemberben a helyi önkormányzat elfogadott egy határozatot, amellyel spórlásra hivatkozva a helyi rendőrségnél megszüntette a két aligazgatói állást. Ezeket Valentin Bretfelean és Raul Matiș töltötte be. Két hónap után, január utolsó napján ismét vezetőváltás, vagy ahogy hivatalosan nevezik, helycsere történt.

Az 51 éves Raul Matiș mérnöki és jogi egyetemet végzett, dolgozott a tanügyben, majd a Román Hírszerző Szolgálatnál és a helyi sajtóban is.