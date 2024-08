Ismét napirendre került a Csíkszeredába tervezett csendőrségi központ ügye

Nemcsak a városlakókat, a helyi önkormányzatot is foglalkoztatja a Csíkszeredában, a Kalász lakónegyedben felépíteni szándékozott csendőrségi központ ügye. A pénteki soros képviselő-testületi ülésen nem csak erről, hanem az erdőalji iskolánál létrehozandó konténer-iskoláról is vitáztak.

Javasolta azt is, hogy mivel az RMDSZ is ellenzi ezt a tervet, tárgyalni kellene erről a kormánnyal. Az ügyben megszólalt Bors Béla alpolgármester is, aki szerint nem is kérdés, hogy