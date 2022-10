Ismét fokozódik a gyógyszerhiány

Számos gyógyszerhez nem jutnak hozzá a patikák, köztük olyanok is vannak, amelyeket helyettesíteni sem tudnak más készítménnyel, és a gyógyszerhiányt, illetve az ellátási nehézségeket már a kórházakban is érzékelik. A probléma nem új keletű az országban, de az ellátási zavar felerősödött az utóbbi időben. A lapunknak nyilatkozó gyógyszerész posztkommunista időket idéző állapotként írta le a jelenlegi helyzetet.

Vannak sajnos olyan készítmények is, amelyeknek nincs más alternatívája. Az említett inzulinfajták is nagyon egyénre szabottak, nehezen tudja az orvos beállítani, és ehhez a beteg be kell feküdjön a kórházba. De a vérnyomáscsökkentők beállítása is ilyen, ez egy költséges dolog. Amikor nincs helyettesítő gyógyszer, a beteget vissza kell küldjük a szakorvoshoz