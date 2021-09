Ismét fellobban a feredőnél az olimpiai láng, egész Csíkszék versenybe szállhat

Első alkalommal szervezik meg a Rózamama Fesztivált a hétvégén Csíkszenttamáson, és a rendezvény része lesz a VI. Falun az olimpia nevű tréfás vetélkedő is, amelyre idén a teljes Csíki-medencéből várják a csapatokat.

Archív • Fotó: Szigeti Vajk István

Évek óta nagy népszerűségnek örvend Csíkszéken a Falun az olimpia nevű tréfás vetélkedő, amely idén már a hatodik kiadásához érkezett. Újdonság, hogy ezúttal nem önálló programként, hanem a Rózamama Fesztivál részeként szervezi meg a csíkszenttamási önkormányzat és a helyi ifjúsági szervezet.

Hangsúly a fiatalokon



Az első hallásra szokatlannak tűnő elnevezés hátterében valójában egy igencsak kedves történet áll. Mint Teutsch Tamástól, a Csíkszenttamási Ifjúsági Szervezet elnökétől megtudtuk, van a településen egy tizenegy fiatalból álló rokoni-baráti társaság, akik úgy hívják magukat, hogy Róza Mámá onokái (azaz unokái), és akik minden családi, illetve egyéb eseményt Róza nevű nagymamájuk házában ünnepeltek meg. Egy idő után ezekről az összejövetelekről különböző tartalmakat osztottak meg az Instagram közösségi oldalon, ahol sokan kérték, hogy szervezzenek olyan mulatságokat is, amelyekre bárki ellátogathat. Ennek a kérésnek eleget téve az ifjúsági szervezettel karöltve már több bulit is tartottak, most pedig egy fesztivál létrehozása mellett döntöttek. Szerettek volna egy olyan alkalmat teremteni, amely egy második falunaphoz hasonló, csak ezúttal a fiatalokon van a hangsúly, elsősorban róluk, nekik szól.

Újdonság, hogy míg a Falun az olimpia korábbi kiadásaira csak felcsíki csapatok nevezhettek,

idén a teljes Csíki-medencéből várják a versenyzőket.