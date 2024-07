Ismét elérhetők a Wizz Air online szolgáltatásai a globális üzemzavart követően

A közlemény szerint – amelyet az Agerpres szemlézett – a globális szolgáltatói probléma elhárítása után ismét elérhetővé vált az online rendszerük, lehet jegyet foglalni és az online bejelentkezés is működik. Hozzátették,

Pénteken a bukaresti Henri Coandă repülőtérről induló és oda érkező több járatot is töröltek a Microsoft bizonyos szolgáltatásainak kiesése miatt.

A Bukaresti Repülőterek Országos Társaságának (CNAB) közleménye szerint előbb a Wizz Air jelentette be a Beauvais-ba, illetve a Lutonba tartó járatának törlését, majd az Aeroitalia légitársaság Fiumicino–Bukarest, Bukarest–Fiumicino járata is hasonló sorsra jutott. Törölték továbbá a Lufthansa légitársaság München – Otopeni – München, illetve a TAP Portugal Münchenbe tartó járatát is.

Hirdetés

A globális informatikai probléma miatt számos járat késve szállt fel pénteken a Henri Coandă repülőtérről, a Wizz Air Bariba tartó gépe például két és fél óra, a Turkish Airlines isztambuli járata több mint két és fél óra késéssel indult el.

A Wizz Air pénteken közleményben tájékoztatta utasait, hogy a globális üzemzavar miatt nem működik az informatikai rendszerük.