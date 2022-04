Ismét együtt húsvétvasárnap: több ezren kértek áldást az ünnepi eledeleikre Csíkszereda központjában

2020-ban csak élő közvetítés által kapcsolódhattak be a hívek a szertartásba, tavaly pedig kibővült helyszínen, keresztet formálva sorakoztak fel a hívek a Kossuth Lajos utcán és a Temesvári sugárúton, kötelező maszkviselés és kétméteres távolságtartás mellett.

A föltámadt Úrjézus föltámadásának igazoló jeleivé tette az eledelt. S ezért most ezek a megszentelendő eledelek is erre szeretnének figyelmeztetni bennünket. Szeretné Jézus, ha annak fogyasztásában ővele találkozhatnánk mi is, fogyasszuk tehát a megszentelt eledeleket majd az ő emlékezetére örvendezéssel és igen nagy hálával