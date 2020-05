Ismét csak két újabb fertőzöttet regisztráltak Maros megyében

Amihez nem kell a második

Nem csak levesnek, de egytálételnek is megfelel a töltött paprika, amelyet mai napig több háztartásnál is készítenek. Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa ezúttal azt mutatta meg, hogy ő miként készíti a hagyományos ételt, különleges tippeket is adva.