Ismét a „négyesfogat” viszi a Székelyföldi Lovas Ünnepet

• Fotó: Keresztes Zoltán

A múlt évben ugyan elmaradt a lovasünnep, ami nem jó, viszont hasznos volt abból a szempontból, hogy mindenki megérthette, mit jelent a hiánya – vetődött fel a csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol Borboly Csaba és Barti Tihamér, Hargita megye tanácsának elnöke és alelnöke, Nagy Zoltán és Len Emil, Gyergyószentmiklós polgármestere és alpolgármestere, Kassay Péter megyei önkormányzati képviselő, Tatár Előd, a Gyergyói VSK vezetője és Cilip Árpád, Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének igazgatója voltak jelen – a házigazda és főszervező Bajkó Tibor mellett.

Elhangzott, amellett, hogy három napon át színvonalas kikapcsolódást, látványos programot kínál várhatóan több ezer látogatónak, más szempontból is jelentős a Székelyföldi Lovas Ünnep. Először jelenik meg itt a „gyergyói utca”, ahol Gyergyószék önkormányzatai rendezhetnek alkalmi kiállításokat, megmutatva magukról mindet, amit fontosnak tartanak.

A térségi települések mellett két csíkszéki helység is bemutatkozik, és ez egy jó kezdet is lehet, amelyhez a későbbiekben további községek és varosok csatlakozását is várják,

hiszen a rendezvény neve is jelzi, hogy az egész Székelyföld lovas ünnepe ez – mutatott rá Barti Tihamér.

Nagy Zoltán polgármester a rendezvény turisztikai jelentőségét emelte ki. Cél, hogy a színvonalas esemény híre minél több emberhez eljusson, és évente pár napra ideérkezők sokaságával teljenek meg a gyergyószéki szálláshelyek, amelynek gazdasági előnyei maguktól értetődőek. Mint elhangzott, már legutóbb is meghaladta az ötszázat a rendezvényre regisztrált külföldi látogatók száma. Magyarországi turisztikai irodák szervezett csoportokat utaztatnak az ezúttal több mint 90 programszámot kínáló eseményre.

A lovas sportok Hargita megye legsikeresebb sportágainak számítanak a jégkorong mellett, hiszen nemzetközi világversenyeken fogathajtásban mindig van itteni résztvevő – mutatott rá Borboly Csaba. A megyei önkormányzat elnöke egyébként már lovas emberként is hozzászólhatott, hiszen, mint kiderült, pár napja lányai saját lovukon lovagolhatnak, azaz személyesen érintettként is láthatja már a lovas életmód szépségét. Leszögezte,

régi terv, hogy a korisuli programok mintájára lovas oktatást indítsanak be az iskolákban

– erről nem tettek le, hiszen cél, hogy minél több gyermek megismerkedhessen a lovaglással, azoknak is módjuk legyen ezt a költséges sportot művelni, akik egyébként ezt nem engedhetnék meg.

Bajkó Tibor ezúttal is elmondta, a Székelyföldi Lovas Ünnepet mindig is egy „négyesfogat” húzza, azaz a fellépők, a nézők, támogatók és szervezők. A szervezés kiválóan halad, támogatók száma több mint 160 ezúttal is, a fellépők neve színvonalas műsort ígér. A belépés ingyenes, minden bizonnyal nagyon sok lesz a néző is, feltéve, ha az időjárást irányító „legfőbb támogató” is velük lesz – hangzott el.