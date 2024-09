Iskolaigazgató-cserék: nem csökkent a magyar tanintézetvezetők száma Maros megyében

Az új tanév új iskolaigazgatókat is hozott számos tanintézmény élére Maros megyében, de a szokásjog és a méltányos együttélés jegyében a magyar iskolavezetők helyére ismét magyar igazgatók kerültek. Sőt, a marosvásárhelyi Bernády György Általános Iskolát is magyar igazgató vezeti szeptember elsejétől.

Az iskolaigazgatók egy része versenyvizsgával foglalja el az állását, de olyan iskolavezetők is vannak, akik főtanfelügyelői kinevezéssel töltik be a funkciót. Az ő kinevezésük az aktuális tanév végéig szól, vagy egy azt megelőző visszavonásig, illetve a versenyvizsgáig, ha közben szerveznek olyat. Augusztus 31-én lejártak a kinevezések, a legtöbb iskolavezető megtarthatta funkcióját, ők meg is kapták szeptember elsejével az újabb kinevezést.