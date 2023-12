Iskolafelújítások Sepsiszentgyörgyön: elkerülnék, hogy gyermekek legyenek az építőtelepen

Sepsiszentgyörgyön több százévesnél is régebbi épület van, de ezeket már megerősítették, felújították, illetve most is folyamatban vannak hasonló munkálatok, sőt a közeljövőben is terveznek ilyeneket. Azonban a városvezetés minden esetben igyekszik elkerülni, hogy gyermekek legyenek az építőtelepen – tudtuk meg Antal Árpád polgármester legutóbbi sajtótájékoztatóján.