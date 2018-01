Irodát nyit Székelyudvarhelyen Biró Zsolt parlamenti képviselő

Biró Zsolt • Fotó: Barabás Ákos

Ahogyan az előző években, az MPP a továbbiakban is segíteni szeretné a magyar állampolgársággal is rendelkezőket abban, hogy részt vehessenek a magyar országgyűlési választásokon – jelentette ki Biró Zsolt, a polgári párt elnöke. A parlamenti képviselő elmondta, szívesen fogadnak bárkit a párt irodáiban, akinek esetleg gondja akadt a választásokra való regisztrációval.

A decemberi adatok szerint összesen egymillió külhoni magyar vette fel a magyar állampolgárságot, amelyből 600 ezer romániai – fejtette ki Salamon Zoltán, az MPP Hargita megyei elnöke.

A hazai kettős állampolgárok közül mostanáig csak 215 ezren regisztráltak a választói névjegyzékbe.

„Ha ezeket a számokat összevetjük, akkor az látszik, hogy a kettős állampolgároknak több mint fele nem jegyeztette magát a választói névjegyzékbe” – magyarázta. Hangsúlyozta, a korábbi magyarországi választásokkor Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán több mint tízezer szavazói boríték maradt, amit idén szeretnének kiküszöbölni. Éppen ezért arra kért mindenkit,

aki nem a saját lakcímére kérte a szavazólap postázását, de oda szeretné megkapni, mihamarabb módosítsa az általa megadott adatokat.

A cím megváltoztatásában segítenek az MPP irodáiban. Ha valaki nem biztos benne, hogy regisztrált a választói névjegyzékbe, akkor inkább jelentkezzen be újra, az nem jelent gondot – közölte.

Aki most folyamodik magyar állampolgárságért, az már nem tud részt venni a választásokon. A szavazólapokat lehetőleg március közepéig kell visszaküldenie mindenkinek ahhoz, hogy az biztosan célba érjen.

A kisebbségi jogokért

A regisztrációs kampányukkal párhuzamosan a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatására is buzdítanak, amely a kisebbségek jogait szavatolja – magyarázta Salamon. Összesen egymillió szignóra van szükség, hogy a dokumentumot beterjeszthessék az európai parlamentben, amiből eddig 400 ezer gyűlt össze Európa-szerte. „Látni lehet, hogy

noha Erdélyben a vállaltnál több aláírást sikerült összegyűjtenünk, azért nem mondható rózsásnak a helyzet.

Fontos, hogy a kezdeményezésben megjelölt hét országban összegyűljön a szükséges számú aláírás, persze ha mi Erdélyben az elvártnál többet mutatunk fel, az a közösség erejét is kifejezi” – fogalmazott Biró.

Képviselői irodát nyit



„Az RMDSZ-es képviselők mellet én is fontosnak tartom, hogy parlamenti képviselői irodát nyissak Székelyudvarhelyen, amit hamarosan meg is fogok tenni” – jelentette be Biró Zsolt. Rámutatott, Salamon Zoltán lesz az irodavezetője, aki heti rendszerességgel tart fogadóórákat, amint sikerül berendezni a Kossuth Lajos utca 20. szám alatt lévő helyiséget. A fogadóórán havi egy alkalommal maga a pártelnök is részt vesz. Hétköznapokon kapcsolattartó személyként Balázs Árpád vezeti majd az irodát, aki minden nap délelőtt tizenegytől déli tizenkét óráig fogadja az érdeklődőket.