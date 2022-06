Irodalmi utazás Tamási Áronnal

Sipos Lajos Tamási Áron és Márton Áron kapcsolatáról beszélt, valamint Tamási édesanyjáról. „Ez az édesanya meghatározó volt Tamási Áron számára. Tamási Áron édesanyja, amikor a fia egy puskával ellőtte az ujját, és kilenc ujjal nem lehetett rendes művelője az öt-hat hold apai földnek, ami rá maradt volna, akkor írt a nagyprépost nagybácsinak, hogy Áron már nem alkalmas a mezei munkára, segítse őt be a gimnáziumba, mert jó esze van, meg lehetne próbálni. Ha nincs ez az anya, aki az élet minden pillanatában a fia mellett, mögött áll, akkor mi nem beszélgetünk most Tamási Áronról. Mert ahhoz, hogy valaki író legyen, nemcsak tehetség kell, hanem kell tanulás is, műveltség is, és ezt csak így tudta megszerezni.”

Borbély Hajnalka, a Petőfi Sándor Általános Iskola magyar szakos tanárnője a csoportjáték kapcsán kiemelte, szerencsés helyzetben voltak, mert lesétálhattak a kiállítás helyszínére rendhagyó irodalmi órákra az iskolából. „Fontos cél volt az, hogy játék legyen, tehát ne verseny, hanem minél többen kapcsolódjanak be. Azt tapasztaltam, hogy olyanok is, akik korábban esetleg nem jeleskedtek sem az olvasásban, sem abban, hogy valamihez jelentkezzenek, ezzel a pici lendülettel, amivel ide kivonultunk, úgy kapcsolódtak be, hogy megható volt számomra, hogy milyen lelkesen és komolyan vették ezt.”