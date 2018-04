Ipari mennyiségű szemét van az Olt-folyó mentén

Patakok partján a sok műanyag hulladék. Legtöbb esetben önkéntesek szedik össze mások szemetét • Fotó: Potozky László

Mint fogalmazott, felmérni is nehéz, hogy mi hányódik a partokon, miket hordanak ki kocsikkal és szekerekkel a partokra. „Nevelés kérdése, hogy az emberek a szemetet ne a patakpartokra, ne az Olt-folyó medrébe ürítsék” – jegyezte meg.

Azonban kiemelte, volt olyan esetük is, hogy a szemétben található iratok alapján azonosították az elkövetőt. „Máskor is turkáltunk eleget a szemétben, de nem találtunk semmit, ilyen körülmények között nehéz rajtakapni a szemetelőket. Ilyenkor a jogszabályok azt írják elő, hogy a polgármesteri hivatalok kötelesek eltakarítani a szemetet, és amennyiben előkerül az elkövető, akkor kifizettethetik vele a szemételszállítás költségeit” – magyarázta.

Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetője megkeresésünkre elmondta, több példa volt rá, hogy megbírságoltak szemetelőket a megyében. Ő is egyetértett Miklós Gézával abban, hogy nehéz tetten érni a tetteseket, akiket

Az igazgatóságnak ugyan módjában áll bírságot kiszabni, de ritkán érnek tetten szemetelőket, ugyanakkor a polgármesteri hivatalokat is megbírságolhatnák, hiszen az ő felelősségük a közterületek tisztán tartása, de nem bírságolják meg, mert „nem ők a hibásak”.

Több csíkszeredai lakos jelezte a Facebook közösségi oldalon, hogy mindenféle kidobott háztartási hulladék hányódik szanaszét a Nagyrét utcai áruházak mögötti réten, és az azt átszelő Somlyó-patak partja is tele műanyag és egyéb hulladékkal.

Szemét Csíkszeredában is

Amennyiben az elkövető személyazonosságát sikerül egyértelműen azonosítani, a hivatal felszólítja a szemét eltakarítására, és ha ezt nem teljesíti, bírságban részesül

– magyarázta az irodavezető. Korábban írtunk annak az esetéről, akit lakossági bejelentésre, kamerafelvételek alapján azonosított a városháza, amint a Suta-tó felé vezető úton ürítette le szemetét. A tettest a városháza 3000 lejes bírsággal sújtotta, de a felső határ akár 6000 lejes bírság is lehet ilyen esetekre.

A közterületekről a város szállítja el a hulladékot, azonban a magánterületekről már nem, vagy csak nagyon indokolt esetben.

„Ilyen esetben felszólítjuk a tulajdonost a szemét eltakarítására, hiszen akkor is ő felel a területéért, ha nem ő a szemetelő” – magyarázta Veres Csaba. Megjegyezte azt is, hogy az iroda munkatársai folyamatosan járják a várost, és ellenőrzik, hogy hol található szemét, hulladék, törmelék és fotókkal dokumentálják azt. Pál Tamás, a csíkszeredai hulladékgazdálkodásért felelős Eco-Csík Kft. igazgatója is megerősítette azt, hogy nem áll módjukban, és nincs joguk bemenni magánterületekre, hogy összegyűjtsék a szemetet. „Csak abban az esetben tehetik meg, ha a területtulajdonosok szerződést kötnek a céggel a hulladék elszállítására, de ilyenre nagyon ritkán akad példa ” – jegyezte meg.