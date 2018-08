Interaktívabb látogatói élményt biztosít majd a Márton Áron Múzeum

Új elem a Márton Áron Múzeumban. Rövidesen a további változások is megtekinthetőek lesznek • Fotó: Gábos Albin

Két éve fogtak hozzá a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum felújításához. A változásokról és azok miértjéről Lázár Csillát, a múzeum vezetőjét kérdeztük.

Mint elmondta, egyrészt azért tartották szükségesnek a felújítást, mert 8 év alatt ‒ ennyi telt el a megnyitó óta ‒ a püspök boldoggá avatási folyamata kapcsán lelkes gyűjtők és kutatók jóvoltából, valamint a minden évben megszervezett Márton Áron-konferenciának köszönhetően

sok új információ, irodalmi és képanyag került napvilágra a püspökről.

Ezekből szeretnének megmutatni a lehetőségek szerint valamennyit. Másrészt 8-10 év egy kiállítás élettartama, ennyi idő alatt jó esetben sok érdeklődő meglátogatja azt, számukra új okot kell szolgáltatni a visszatérésre ‒ részletezte.

A munkálatok által több újdonsággal is készülnek, ezek közül talán a legjelentősebb, és legnagyobb érdeklődésre számot tartó a Márton Áron püspök nevére kiállított, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) levéltárában található megfigyelési anyag, illetve az ebből készült ‒ részben digitális, részben nyomtatott ‒ kiállítási rész.

Sok látogató most lát majd először lehallgatási jegyzőkönyvet, informátori jelentést, követési jegyzéket. Nem szívderítő dolgok ezek, de nagyon is valóságos részei a közelmúltnak

‒ avatott be Lázár Csilla. Hozzátette, szeretnék ugyanakkor, ha a múzeum kicsit aktívabb látogatói élményt nyújtana, ezért digitális és mechanikus ‒ „kapcsolgatós, nyitogatós” ‒ interaktív elemeket is beépítettek a kiállításba. Hangsúlyozta, mint bármely tanulási folyamat során, a múzeumi élmények között is az a maradandóbb, amihez nemcsak a szemüket, hanem fülüket, kezüket is használják a látogatók. A ,,semmit a kéznek” elv tehát tarthatatlan.

A fent említett tervek megvalósításához nagyjából két esztendeje fogtak hozzá, amennyiben nem számoljuk, hogy 2012 óta minden domokosi Márton Áron-konferencia szolgáltatott valami új témával, ötlettel, ami a múzeumi kiállítás szempontjából is releváns volt. Az elhúzódó felújítás fő oka, hogy a múzeum önkéntes alapon működik, akik a szerkesztésben, gyűjtésben részt vesznek ‒ kiemelten Hegedűs Enikő művészettörténész és Sándor Edit könyvtáros ‒, azok mind szabadidejükben végzik ezt a munkát ‒ fogalmazott mintegy köszönetképpen is Lázár Csilla, aki maga is önkéntes.

Kifejtette azt is, hogy

a hátralevő tennivalókat a tervek szerint a következő két hétben befejezik, így a Márton Áron születésnapja (augusztus 28.) alkalmából tartott idei megemlékezésen megnyithatják a megújult múzeumot.

Augusztus 25-én, szombaton délelőtt 11 órától kezdődik a megemlékezés, amely után reményeik szerint Jakubinyi György érsek áldásával újra látogatható lesz a múzeumi tárlat.

Azzal kapcsolatban, hogy a szükséges anyagiakat honnan teremtették elő, a múzeumvezető elmondta, Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016 végén részesítette támogatásban a múzeumot, összefüggésben azzal, hogy abban az évben a múzeum jelentős részt vállalt a Kárpát-medencében meghirdetett Márton Áron Emlékév kiállítási anyagainak előállításában. Emellett különböző gyűjtéseket is hirdettek, amely révén sok ‒ a történetük szempontjából ‒ érdekes tárgyat szereztek be.

