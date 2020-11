Interaktív online felületre költözik idén az Angyalkaraván

• Fotó: Rab Zoltán

A Transylvanian Art and Trade egyesület szervezésében az Angyalkaraván idén több mint 800 terméket ajánl és 123 kézművest mutat be többek közt Szatmárról, Nagyváradról, Temesvárról, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról, Medgyesről, Marosvásárhelyről, Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Nyárádszeredából. A termékpaletta folyamatosan változik, sok az egyedi áru. Külön „sarka” van a férfi és a női termékeknek, a gyerekeknek szánt ajándéktárgyaknak, de külön találhatók a környezettudatos termékek, az édességek, illetve mindaz, amit a házi kedvenceknek ajánlanak. Ahogy Czirjék Katalin szervező fogalmazott, mindenkinek hoznak ajándékot, olyat, ami itthon készült, és lelke van. Ahogy arra is hangsúlyt fektetnek, hogy praktikus is legyen, ne csak szép.

A szervező a Székelyhonnak azt is kifejtette, hogy

az Angyalkaraván a kezdő vállalkozó kézművesek vására, ahol a lelkesedés nagy, a termékek zseniálisak, de a pénz és az idő is kevés.

Az, hogy a vásárt az idén is megszervezhetik, egy felajánlásnak köszönhető: a Real Life Solutions vállalkozás ugyanis segített létrehozni az online platformot, amely révén a termékek nem csak elérhetők, de a felület interaktív, a kézműves kapcsolatba léphet az érdeklődővel és megbeszélhetik a különleges kéréseket is.

Bár Czirjék Katalin szerint az online vásár nem tud olyan hangulatos lenni, mint a hagyományos, igyekeznek minél vonzóbbá tenni azt: változatos termékeket kínálni, ugyanakkor kisfilmek segítségével bemutatják, akik a termékeket készítik. Érdekesség, hogy az ajándéktárgyak mellett élményt is lehet majd ajándékozni, az online nyelvórától a személyre írt dalon keresztül az éttermi bérletig bármit.

A cél idén is ugyanaz: itthon karácsonyozni, és itthoni vállalkozóknak adni a pénzt, hogy ők is nyugodtan karácsonyozzanak. Mert ebben a furcsa karácsonyban is ott lehetünk egymásnak, ha másképp nem, hát így. Végtelen szeretettel és meghittséggel

– hangsúlyozta a szervező.

