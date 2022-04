Innovációs központot, mélygarázst és parkolóházakat terveznek

Májusban két parkolóház tervét is átadják a marosvásárhelyi városvezetésnek, és elkezdődik a Színház tér mögötti, környezetbarát szempontok szerint felépítendő parkolóház tervére vonatkozó közbeszerzési eljárás. A város polgármesetrétől, Soós Zoltántól arról is érdeklődtünk, hogy mikorra várható az építkezések megkezdése.

Ott egy komplex, modern építmény lesz, amelyben 300 személyautónak biztosítunk parkolóhelyet, de lesznek kávézók, teraszok és kisebb vásár megszervezésre alkalmas terület is. A pályázati kiírás, a tanulmányok, tervek elkészítése nemcsak az épületről fog szólni, hanem a Bartók Béla és az Iskola utca átalakításáról is. Hiszen ott parkolósávot számolunk fel, biciklisáv épül a helyén

Amint azt Soós Zoltántól megtudtuk, a Park szálló mögötti mélygarázs terve májusban kerül átadásra, és ez már tartalmazza a Városháza és az Enescu utca, részben a Cuza Voda utca átrendezési tervét is. Az Enescu utcát végleg le fogják zárni, így lesz a városnak a Kultúrpalota előtt egy tágasabb szecessziós tere. A Városháza utca csökkentett forgalmú utcává válik. Az átalakításokkal az a céljuk, hogy részben vagy teljesen felszámolják a sok útkereszteződést, ami jelenleg lassítja a forgalmat, hiszen ezekből állandóan „szotyognak” az autók a fő utcákra.

A Tudor lakótelepen a csendőrség közelébe, a Hátszeg sétányra tervezett épület, azaz részben mélygarázs, részben felszíni garázs terve is elkészül május végéig. Ez is egy összetett terv lesz, amely nemcsak az épületre terjed ki, hanem a környező 2–3 utca forgalmának átalakítására is. Ott is szeretnék csökkenteni a parkolóhelyek számát, a zöldfelületet pedig bővíteni – ahol lehet, biciklisávot alakítanak ki, hogy élhetőbb legyen a város.

A jövő hónapban elkészülő tervek esetében a munkálatok elkezdésével kapcsolatos kérdésünkre Soós Zoltán elmondta,