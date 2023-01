Ingyenes szakács- és pincérképzés indul Székelyudvarhelyen

A jelentkezők számítástechnikai képzésen is részt vehetnek, továbbá tíz személynek a vállalkozói kompetenciáit is fejlesztenék.

Rámutatott, ők nem gasztronómiai szakemberek, de ahogy korábban, most is sikerült megtalálni a megfelelő partnert, amely pótolja ezt a hiányosságot. Ebben most a Hargita Business Center (HBC) segíti őket.

Információi szerint a meghirdetett állások 20–25 százaléka ehhez a szektorhoz tartozik. Úgy érzik, hogy a meghirdetett projektben való részvétellel eredményesen tudják segíteni a vállalkozókat.

Pálfi Kinga projektkoordinátor kifejtette, a képzést olyan szakemberek tartják, akik nemcsak a vendéglátásban, de a számok területén is szakavatottak. Utóbbi fontos, hiszen nemcsak a szakács-, de a pincérszakmában is sokat kell számolni. Lényegesnek tartják ugyanakkor a kommunikáció fejlesztését is – a résztvevők erősségeire fognak építeni, ebben még pszichológus segítségét is igénybe veszik.

Elmondta, a résztvevők számára 5–6 csoportot indítanak,