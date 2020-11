Ingyenes honlapkészítés: kétszáz vállalkozó pályázatát várják

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke kijelentette, fontosnak tarja, hogy intézményük támogassa a gazdasági szereplőket, amelyek közül a kis- és középvállalkozók szorulnak a legtöbb segítségre. Ez a most meghirdetett program lényege is.

összesen 500 ezer lej értékben. A cégeket pályázat útján választják ki, amelyeket e hónap végéig lehet benyújtani. Erről bővebb információk ezen az oldalon olvashatók. A nyertes pályázók egy minikonferencián is részt vehetnek, amint enyhülnek a járványügyi óvintézkedések, ahol megtanulhatják, hogy miért fontos számukra az online felület, mit jelent az online marketing, és hogyan változtathatnak az elkészített honlapon, ha szükségét látják.

A Honlapom a holnapom elnevezésű, nyári kezdeményezésük részeként összesen ötven vállalkozónak biztosítanak ingyenesen online elérhetőséget – néhány weboldal már el is készült –, amit az indokolt, hogy egy felmérés szerint az udvarhelyszéki cégek hetven százaléka nem rendelkezik ezzel – fejtette ki egy keddi sajtótájékoztatón Szakács-Paál István, a Hargita Business Center (HBC) igazgatója. Ezt a lehetőséget terjesztették most ki Hargita megyei szintre, Hargita Megye Tanácsa, illetve Hargita Megye fejlesztési Ügynökségével együttműködve.

Bíró Barna Botond, a megyei önkormányzat kinevezésre váró alelnöke gratulált a HBC-nek a vállalkozók megsegítése érdekében vállalt erőfeszítésekért. Rámutatott, különösen most van szükség erre, amikor a járványügyi helyzet miatt sokan nagy kihívásokkal küzdenek. Úgy érzi, hogy most, amikor egyre kevesebb lehetőség van a személyes találkozásokra, elmaradnak a különböző kiállítások, ahol bemutatkozhatnának a vállalkozók, különösen fontos, hogy a vállalkozók behozzák a gazdasági verseny szempontjából fontos lemaradásokat. Ilyen például a virtuális elérhetőség biztosítása is, hiszen Romániában folyamatosan növekszik az online értékesítések száma.