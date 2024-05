Ingyenes anyajegyvizsgálat – életet menthet

Maros megyében évente egy tucatra tehető a bőrrákkal diagnosztizált új betegek száma, és a szakemberek idén is arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy fontos az anyajegyeket, a be nem gyógyuló sebeket megvizsgáltatni. A sürgősségi kórház bőrgyógyászatán hetente háromszor ingyen vizsgálják meg a páciensek anyajegyeit, de több magánrendelőben is fel lehet iratkozni a díjmentes konzultációra.