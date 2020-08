Ingyen kapnak védőmaszkot a pótérettségizők, tanévkezdéstől viszont már csak a rászorulóknak jár

Megkezdődött hétfőn az érettségi őszi szakasza, amelyen országszerte több mint 42 ezer tanuló jelezte részvételét. Hargita megyében 805, Maros megyében 1324 tanuló iratkozott be a pótérettségire. Most is védőmaszkokkal látta el a szaktárca a vizsgázókat, akárcsak a nyári vizsgaidőszakban, azonban szeptember 14-étől már csak a rászorulók részesülnek ingyenes védőmaszkokban.