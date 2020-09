Influenza elleni védőoltás, idén először a koronavírus árnyékában

Országszerte háromszázezer influenza elleni védőoltás érkezett a megyei közegészségügyi igazgatóságokhoz, Maros és Hargita megyében is megkapták már az első szállítmányt. Noha a koronavírus okozta járványhelyzetben kiemelten fontos lenne az influenza elleni védekezés, a veszélyeztetettnek számító idősek közül korábban kevesen éltek ezzel.

Mellőzött védekezés. Az egyik fő kockázati csoportnak számító idősek körében a korábbi években nem volt túl nagy érdeklődés az influenza elleni oltások iránt • Fotó: Veres Nándor

Maros megye 7800 influenza elleni védőoltást kapott, és hamarosan megkezdik ezek szétosztását az egészségügyi személyzet, illetve a házi orvosok között, akik ezt követően olthatják be a kockázati csoportokba tartozó pácienseiket, például az időseket, krónikus betegségben szenvedőket vagy a terhes nőket – tudtuk meg Iuliu Moldovantól, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. Hozzátette, szeptemberben és októberben további adagokat várnak, hogy minden igénylőt ki tudjanak szolgálni.

Az első szállítmány Maros és Hargita megyébe is megérkezett,

Hargita megyébe egy nappal később érkezett meg a szállítmány, és a kért több mint 23 ezer dózis helyett mindössze 2640-et kaptak. Mint Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője elmondta,

évek óta problémát jelent, hogy későn érkezik meg a szállítmány Hargita megyébe, pedig itt lenne rá a legkorábban szükség, ráadásul rendszerint kis adagok érkeznek.

„Nelu Tătaru egészségügyi miniszter Csíkszeredába tett látogatásakor személyesen kértem tőle, a minisztériumtól pedig többször írásban is, illetve különböző módszertani gyűlésen is felvetettem, hogy Hargita megye és a hasonló, hidegebb klímájú megyék kapják meg elsőként a védőoltásokat, és a mennyiség szempontjából is vegyék figyelembe ezeket az adottságokat.

A térségben korábban érkezik a tél, tehát sokkal hamarabb beállhat az influenzajárvány is.

Számomra átláthatatlan, milyen rendszer szerint állítják fel a sorrendet, szerintem nem a szakmai érvek nyomják a legtöbbet a latban, hanem más szempontok szerint részesítenek előnyben egy-egy megyét.

Évek óta az utolsók között kapjuk meg a szállítmányt,

pedig itt lenne szükség a legkorábban elkezdeni az oltáskampányt széles körben” – nehezményezte Tar Gyöngyi.

HIRDETÉS

Arra is kitért, hogy a kapott kevés oltóanyagot sem oszthatják ki saját megítélésük szerint, ugyanis a minisztérium felállított egy elsőbbségi sorrendet. E szerint elsőként a 3 és 5 év közötti gyerekek kaphatják meg az oltóanyagot, akiknek két adagot kell kapniuk. Utánuk következnek a terhes nők, majd az idős otthonokban élők és a magas rizikójú személyeket ápoló gondozók, illetve a kórházakban, járóbeteg-rendelőkben dolgozó orvosok, asszisztensek.

„Ez a 2640 adag korántsem elég ahhoz, hogy mindenkinek jusson a felsoroltak közül sem, az idősek, krónikus betegek pedig kizárólag a második szállítmányból kaphatnak majd, amelyet csak október közepére ígérték.

Nagy probléma, hogy az elején, amikor van oltási kedv, kevés oltóanyag áll rendelkezésre, és a pótlást rendszerint csak akkor kapjuk meg, amikor már senkit sem érdekel”

– mutatott rá az igazgató.

Védelmet nyújtana az oltás

Noha az influenza súlyos lefolyású lehet az idős személyek vagy krónikus betegek esetében, az oltás pedig az egyik leghatékonyabb módszer a megfertőződés ellen, sokan mégsem élnek a lehetőséggel. A Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ (CNSCBT) adatai szerint a 2018–2019-es szezonban országos szinten 2310-en fertőződtek meg, és 199 haláleset történt influenza miatt, közülük azonban mindössze hatan voltak beoltva.

A 2019–2020-as szezonban (tehát idén május közepéig) aztán valamelyest visszaesett az esetek száma, országos szinten 1929 megbetegedést azonosítottak, Hargita megyében 58-at, Maros megyében pedig 27-et. Ebben a szezonban 73 haláleset történt az országban, Hargita megyében hárman, Maros megyében pedig tízen vesztették életüket az influenza miatt.

Mivel a koronavírus és az influenza kockázati csoportjai (idős személyek, krónikus betegek) nagyjából megegyeznek, az elmúlt időszakban a bukaresti hatóságok, egészségügyi szakemberek egyaránt

arra szólították fel a veszélyeztetetteket, hogy oltassák be magukat influenza ellen, hiszen legalább arra van vakcina.

Úgy tűnik viszont, hogy az egyik fő kockázati csoportnak számító idősek körében a korábbi években nem volt túl nagy érdeklődés az influenza elleni oltások iránt, legalábbis uniós összehasonlításban e tekintetben is a sereghajtók között találjuk Romániát.

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat által frissen közzétett adatsorok arra világítanak rá, hogy a tagországok közül Lettországban, Észtországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Litvániában és Romániában volt a legalacsonyabb 2018-ban a 65 évesnél idősebbek körében az influenza ellen beoltottak aránya.

A vizsgált évben egyébként jelentős különbségek voltak a beoltottság arányát illetően a 23 uniós országban, amelyek adatokat szolgáltattak:

Írországban például tíz 65 éves, vagy annál idősebb személyből majdnem hét be volt oltva influenza ellen (69 százalék), Romániában viszont ez az arány mindössze 20,8 százalék (az EU-s átlag 41,4 százalék).

Mi több, a hazai alacsonynak számító érték így is az elmúlt nyolc év legmagasabbika: Románia 65 éven felüli lakosságának 2017-ben például csak 16,1 százaléka, 2016-ban 7,8 százaléka, 2014-ben pedig mindössze 7,2 százaléka oltatta be magát influenza ellen.

Korábban azonban olyan évek is voltak, amikor jóval magasabb volt ez az arány, 2007-ben például 54 százalékos, 2008-ban pedig 48,7 százalékos. Az elmúlt években tapasztalt visszaesés Tar Gyöngyi szerint az oltásellenes kampányokkal magyarázható, tavaly viszont már javult a helyzet, az országos szintű növekedéshez hasonlóan Hargita megyében is többen igényelték az oltást. Az első adag vakcina nagyon hamar elfogyott a megyében, ezért további szállítmányokat kértek, de nem kaptak, időközben pedig megjelent az országban a koronavírus is, ami tovább bonyolította a helyzetet.